Frigerio inauguró el Parque Industrial de Santa Elena y destacó su impacto en el desarrollo productivo

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El gobernador Rogelio Frigerio encabezó la inauguración del Parque Industrial de Santa Elena, departamento La Paz, una obra estratégica para el desarrollo productivo de la región, y afirmó que se trata de “un antes y un después” para la ciudad y su zona de influencia.

La actividad se desarrolló en el predio donde se proyecta la radicación de nuevas empresas. Allí, junto al intendente Daniel Rossi, el mandatario remarcó que la generación de empleo debe ser el principal objetivo de la gestión pública. “No puede haber nada más trascendente para nuestra tarea que generar condiciones para que haya trabajo de calidad en el sector privado”, expresó.

En ese marco, sostuvo que “el parque industrial constituye una nueva oportunidad para el norte entrerriano, una región históricamente postergada”. Además, destacó el potencial turístico de Santa Elena y señaló que el desafío “es complementar ese desarrollo con nuevas fuentes de empleo vinculadas a la inversión privada”.

Frigerio también subrayó la importancia de generar condiciones para el desarrollo del sector privado y facilitar el acceso al financiamiento. “Las empresas necesitan acceder al financiamiento y por eso nos hemos preocupado en estos dos años y medio de ser la provincia con más crédito del CFI de todo el país”, indicó.

Asimismo, explicó que uno de los principales desafíos para las empresas es contar con garantías para acceder a líneas crediticias. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto del Fondo de Garantías de Entre Ríos (Fogaer) con el fondo de garantía del CFI; y las gestiones realizadas junto al Banco de Entre Ríos y al Banco Nación para ampliar el acceso al crédito.

Finalmente, el mandatario provincial resaltó la necesidad de mejorar la infraestructura y reducir los costos energéticos para atraer inversiones. “Éramos la provincia más cara del país hace dos años y medio. Hoy estamos en el puesto 11 y tenemos que seguir bajando”, afirmó. Además, convocó a fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para impulsar el desarrollo y la generación de empleo.

Por su parte, Rossi valoró el acompañamiento del gobernador y aseguró que el nuevo parque “marca futuro” para Santa Elena al impulsar la iniciativa privada y la generación de empleo. “Esta es la primera piedra para la llegada de nuevas empresas y oportunidades de trabajo. Quizás comiencen con dos, tres o cinco personas, pero es algo y estamos felices de este paso que damos”, afirmó.

Acompañaron la actividad el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; el ministro de Planeamiento, Hernán Jacob; el secretario de Industria, Catriel Tonutti; el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals ; y el diputado Bruno Sarubi.