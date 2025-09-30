El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el Mirador Tec, el primer Parque Tecnológico de Entre Ríos y uno de los más modernos e innovadores del país. En el acto, destacó que este logro «es fruto del compromiso colectivo y de la decisión política orientada a transformar la provincia hacia un futuro sostenible y tecnológico».

El evento de inauguración convocó a una amplia representación del ámbito político, empresarial y académico, incluyendo funcionarios provinciales y nacionales, en el nuevo edificio ubicado junto al Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Estuvieron presentes, entre otras autoridades, la intendenta de Paraná, Rosario Romero; el director del Mirador TEC, Carlos Palotti, y los integrantes del Consejo Asesor, Lino Barañao y Eduardo Levy Yeyati; el presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), Daniel Salamone; el subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, José Luis Acevedo; el director de Coordinación en Consejo Federal de Inversiones (CFI), Nicolás Cevela; y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Leonardo Portela.

En la oportunidad, Frigerio expresó su agradecimiento a las autoridades nacionales y provinciales presentes, así como a los miembros del Consejo Asesor del Mirador Tec, expertos que aportan su trayectoria y conocimiento para abrir nuevas esperanzas en la región.

Luego definió al Mirador Tec como «mucho más que un parque tecnológico», señalando que representa «el ingreso finalmente de nuestra provincia al siglo XXI» y es «la muestra concreta de lo que queremos para Entre Ríos, que el conocimiento y la innovación sean los motores del desarrollo».

Hizo notar que la economía del conocimiento es la tercera generadora de divisas en Argentina, con cerca de 9.000 millones de dólares en exportaciones anuales, y enfatizó que uno de cada cuatro empleos privados se generan en empresas de base tecnológica; «y esto va a crecer mucho en el futuro. Los entrerrianos también podemos y queremos ser parte de esa revolución del trabajo».

Sobre el edificio, el gobernador relató una anécdota que refleja el cambio cultural que impulsa: «Cuando asumí, vi este edificio y pregunté qué destino tenía, me dijeron que era para una oficina pública y lo primero que me surgió decir fue que sobre mi cadáver esto sería destinado al Estado porque esto tenía que ser para el millón y medio de entrerrianos, tenía que convertirse en el polo de innovación y economía del conocimiento más importante del país. Y, 20 meses después, es una realidad». Destacó que el lugar contará con 28 empresas de tecnología de primera línea nacional e internacional.

El mandatario valoró que el Mirador Tec es «un faro, una vidriera, un concepto que trasciende lo edilicio» gracias al trabajo de emprendedores, investigadores y empresarios. Señaló que a partir de ahora serán cientos los profesionales que «van a empezar a darle vida a este edificio» y enfatizó el objetivo de que «los jóvenes entrerrianos ya no tengan que irse de la provincia para desarrollarse, sino que puedan encontrar las oportunidades aquí».

Finalmente, Frigerio resaltó que esta inauguración simboliza un cambio de rumbo en la política provincial. «Somos probablemente el primer gobierno que, ante una crisis sin precedentes, bajó la presión impositiva y eliminó más de 100 tasas», dijo, y aseguró que «generar innovación es hoy la mejor política productiva que podemos impulsar». Concluyó afirmando que Entre Ríos «quiere, puede y va a estar en el mapa del futuro».

También participaron del acto la presidenta del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (Iapser), Miriam Clerisy; así como autoridades del Polo Tecnológico de Paraná, entre ellos su presidente, Darío Spector, y el fundador de la institución, Pablo Menna; y autoridades del Consejo Federal de Inversiones.

Un ecosistema interdisciplinario

El propósito central del Parque Tecnológico es crear un ecosistema interdisciplinario que reúna a referentes tecnológicos, empresarios y científicos. Entre 300 y 600 personas comenzarán a ocuparlo en los próximos días, con 28 empresas, 26 proyectos de investigación y ocho entidades que ya han firmado sus contratos.

El Mirador Tec se destaca como el edificio más moderno en su rubro a nivel nacional. Su construcción fue financiada mediante una inversión del Iapser, abarcando más de 8.000 metros cuadrados. Está diseñado bajo criterios de sostenibilidad económica y ambiental. Su infraestructura ofrece 44 oficinas, tres espacios de coworking, siete salas de reuniones, un auditorio, un área de divulgación científica, cuatro aulas de capacitación, una cinemateca, una sala de deportes y seis áreas de esparcimiento.