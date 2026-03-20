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El periodista deportivo uruguayo nacionalizado argentino se especializaba en boxeo.

Falleció el periodista uruguayo nacionalizado argentino Ernesto Cherquis Bialo, a sus 85 años.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, quien trabajó en gran cantidad de medios desde 1962, incluyendo las radios Rivadavia y Splendid, murió luego de pasar por una internación que había solicitado dadores de sangre.

Ernesto Cherquis Bialo nació en Montevideo el 30 de septiembre de 1940, pero construyó toda su carrera en la Argentina. Durante más de tres décadas, su nombre estuvo íntimamente ligado a la revista El Gráfico, donde no solo escribió textos memorables sobre fútbol y boxeo sino que también llegó a ocupar el cargo de director. Su estilo, profundo y reflexivo, marcó a generaciones de periodistas y lectores.

Entre sus obras se destacan dos libros biográficos: “Mi verdadera vida”, biografía del boxeador argentino campeón del Mundo Carlos Monzón, en 1976, y “Yo soy el Diego de la gente”, autobiografía testimonial de Diego Armando Maradona en la que colaboró con Daniel Arcucci, y juntos publicaron en el 2000.

En esa redacción escribió más de 1.200 notas bajo el seudónimo Robinson y, tras casi tres décadas de trabajo, se convirtió en director editorial entre 1982 y 1990. Durante ese período cubrió 144 títulos mundiales de boxeo, Juegos Olímpicos y Copas del Mundo, además de entrevistar a figuras de talla mundial como Muhammad Ali, Pelé y Diego Maradona.

Más allá de la gráfica, Cherquis supo adaptarse a todos los formatos. Fue una de las voces de La Oral Deportiva en Radio Rivadavia y también trabajó en emisoras como Radio Splendid y Radio Mitre. En televisión participó en ciclos como Tribuna Caliente, Polémica en los estadios y Telefé Noticias.

Entre 2008 y 2016 ocupó un rol clave en la AFA como Director de Medios y Comunicación, donde además fue vocero de Julio Grondona y Luis Segura.

Se fue un referente ineludible del periodismo deportivo argentino

Cherquis Bialo salió a escena. Foto: Fotobaires

Reconocido con cuatro premios Martín Fierro, un Konex y el Fioravanti, también dejó su huella en la docencia durante 15 años en la Universidad Católica Argentina. En 2024 fue distinguido como “Personalidad Destacada” por la Legislatura porteña. En sus últimos años, continuó activo en C5N e Infobae, manteniendo vigente su mirada sobre el deporte y el periodismo.

Su lucha contra la enfermedad fue tan intensa como su carrera. Incluso en los momentos más difíciles, mantuvo su lucidez y su capacidad de relatar lo que atravesaba, con una crudeza que conmovió al ambiente periodístico. Esa fortaleza lo sostuvo durante meses, en los que logró sobreponerse a cuadros extremadamente complejos.

Esta vez, sin embargo, no hubo margen para otra remontada. Se fue un maestro, un referente y un apasionado del oficio. Queda su obra, su estilo y una enseñanza clara: contar bien una historia sigue siendo el corazón del periodismo.