Las facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias Económicas y Ciencias de la Administración de la Universidad Nacional de Entre Ríos desarrollarán de manera conjunta la Especialización en Docencia Universitaria en Ciencias Económicas (Dictamen CONEAU IF-2025-127638933-APN-CONEAU#MCH), una propuesta de posgrado destinada a profesionales que se desempeñan en la enseñanza superior y universitaria.

La carrera se dicta en modalidad a distancia y tendrá una duración de 18 meses con una carga horaria total de 60 créditos académicos, distribuidas semanalmente entre actividades sincrónicas y asincrónicas. Las preinscripciones se realizan vía SIU Guaraní de la UNER hasta el viernes 21 de agosto de 2026. La formación comienza el 4 de septiembre

Por consultas escribir a posgrado.fcedu@uner.edu.ar

Sobre la propuesta

La Especialización está orientada a la formación docente en el campo de las Ciencias Económicas y de la Administración, con foco en la construcción de herramientas didáctico-pedagógicas para la enseñanza universitaria. El trayecto promueve el diálogo entre los saberes disciplinares y las problemáticas epistemológicas, sociopolíticas, metodológicas y culturales que atraviesan el nivel superior, incluyendo los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por la virtualidad.



Entre sus propósitos, la carrera busca formar especialistas comprometidos con la organización, la gestión y la innovación en la universidad; brindar herramientas teóricas y prácticas para la enseñanza en el área; promover una perspectiva interdisciplinaria para el diseño curricular en contextos sociohistóricos específicos; y fortalecer la reflexión sobre las propias prácticas como base para el desarrollo de propuestas pedagógicas.



Director de la especialización: Dr. Diego García