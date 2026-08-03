En Villaguay inició el calendario 2026 de exposiciones rurales de Entre Ríos y, en representación del gobernador Rogelio Frigerio, el ministro Guillermo Bernaudo concretó la inauguración oficial de la muestra del centro entrerriano.

En su discurso central, el titular de la cartera de Desarrollo Económico repasó lo hecho y determinó: “Venimos a rendir cuentas y a escuchar las necesidades que nos plantean. Sabemos que el único camino para que la provincia salga adelante es atendiendo las necesidades de la producción, la industria y, el comercio”. Y remató con que “se redujeron impuestos; ninguno se actualizó más que la inflación, y en muchos casos como el Inmobiliario Rural, menos que la inflación. Pusimos orden y eficiencia donde había déficit, desidia y corrupción. Queda mucho por hacer, pero con la ayuda de ustedes vamos a seguir avanzando y no vamos a dar ni un paso atrás en poner a la producción y el trabajo como el centro y el motivo de la gestión”.

Subrayó que “sin duda que el tema caminos es importante. Para la producción, y principalmente para la calidad de vida de todos los que viven y trabajan en zonas rurales”. Especificó luego que “empezamos a trabajar con muy pocos recursos. Aplicamos el 100% del Inmobiliario Rural a caminos, pero el abandono de las últimas décadas es tan grande que causó problemas estructurales”. Y aportó que “con el Gobernador a la cabeza se puso mucho esfuerzo en conseguir financiamiento. Se van a aplicar más de 320 millones de dólares de financiamiento internacional, a plazos muy largos y tasas muy bajas, para recuperar la red vial de la provincia, trabajando en una escala que nunca se ha visto en la provincia”. Y determinó que “hicimos la compra de maquinaria más grande de la historia de la Provincia, en una licitación transparente donde participaron 14 empresas y se adquirieron 70 máquinas nuevas por 12.000 millones de pesos”.

En materia de sanidad animal dijo que “en Entre Ríos la lucha contra la garrapata no se va a abandonar”. Y definió que “a las luchas sanitarias hay que encararlas en conjunto, con el compromiso y responsabilidad de cada uno. La garrapata no conoce de límites de campos ni de Departamentos. Es una responsabilidad de todos y de cada uno”. Valoró que “desde la Provincia ponemos a disposición de las Rurales y de los locales concentradores de hacienda financiamiento para baños y estructura de lucha contra la garrapata de hasta 20 millones de pesos por local, con un año de gracia y tasa del 10%”. Y sumó: “También trabajamos mucho para que el nuevo plan de garrapata de Senasa reconozca nuestro plan provincial de lucha”.

Acerca de los pronósticos climáticos aportó que “en Entre Ríos tenemos una importante ganadería de islas. Más de 450.000 cabezas en campos inundables. Por eso, frente a los pronósticos de crecientes e inundaciones trabajamos en conjunto con Prefectura, Senasa, Fucofa y nuestra Policía provincial para hacer un protocolo operativo claro, que facilite los movimientos cuando vengan las crecientes pero que también sea seguro para la sanidad y para evitar el abigeato”.

Bernaudo destacó que “pusimos en marcha el primer Seguro Multirriesgo Agropecuario de nuestra provincia. Empezamos por el maíz porque es el corazón de nuestras cadenas de valor. Es lo que transformamos en cerdo, en pollo, en huevos, en leche, en carne vacuna. Con este seguro vamos a cubrir 100.000 hectáreas de maíz, con un tope de 200 hectáreas por productor al que podrá acceder por el costo de un seguro contra granizo. El resto de la póliza será cubierto por la Provincia y el Iapser. Entre un cuarto y un tercio del Maíz de la provincia va a estar cubierto por este seguro”.

En torno al financiamiento destacó que, a pesar de las dificultades, “somos la provincia con más créditos productivos gestionados ante el CFI. Más de 40.000 millones de pesos para 350 proyectos. Casi dos tercios de esos fondos fueron para agricultura, ganadería y lechería. Detrás de la mayoría de esos créditos están el Fogaer y el Fondo de Garantías de CFI. También cumplimos el compromiso del Gobernador de hacernos cargo del financiamiento para la producción ovina con el que reemplazamos la Ley Ovina Nacional”. Sobre el uso responsable de fitosanitarios, con Buenas Prácticas, valoró que “en el 2025 se recuperaron 436 toneladas de envases de fitosanitarios, un 60% más que el año anterior. Seguimos trabajando para que cada vez sean más los productores que cumplan con esta obligación”.