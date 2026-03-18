DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

Pese a que tenía todo listo para sumarse a TVR en C5N, esta periodista dejó plantado al canal y se iría a La Nación+ por un tema salarial.

El mercado televisivo argentino volvió a sacudirse con una decisión que generó ruido en ambos lados de la grieta mediática. Una periodista protagonizó un giro inesperado al dejar plantado a C5N cuando ya estaba todo encaminado para su incorporación y, según trascendió, tendría acordada su llegada a La Nación+.

¿Quién es la periodista que rechazó a C5N?

La información fue revelada en el programa La Linterna de Laura Ubfal, emitido en el canal de streaming Bondi, donde se detalló que Martina Soto Pose había avanzado en las negociaciones con C5N para sumarse a TVR. Incluso, llegó a reunirse con las autoridades del canal para firmar su contrato y convertirse en una de las caras del ciclo.

Martina Soto Pose dejó plantado a C5N.

Sin embargo, en cuestión de horas todo cambió. De acuerdo a lo informado en el programa, ese mismo día la periodista decidió rechazar la propuesta y dar un paso al costado, dejando sin efecto su incorporación a la señal de noticias. La sorpresa fue total dentro del canal, que contaba con su presencia para uno de sus proyectos más importantes de la nueva grilla.

El destino elegido por Soto Pose también alimenta la polémica. La periodista se inclinaría por La Nación+, un canal ubicado en una línea editorial completamente opuesta a la de C5N, lo que convierte su decisión en un movimiento que trasciende lo estrictamente profesional y abre un nuevo capítulo en la dinámica mediática local.

¿Por qué Martina Soto Pose rechazó la oferta de C5N?

Uno de los factores clave detrás de este cambio tendría que ver con lo económico. Según trascendió, la propuesta de La Nación+ incluiría un salario considerablemente superior, incluso cercano al doble de lo que le ofrecía C5N, un detalle que terminó inclinando la balanza en la negociación.

¡ÚLTIMO MOMENTO! ESCÁNDALO EN C5N



🔦💥 Se prende LA LINTERNA de lunes a viernes de 15:30 a 16:30hs con @laubfal @FlorCabreraGH y @agus_rey pic.twitter.com/j7gq5f6ycc — Bondi (@bondi_liveok) March 17, 2026