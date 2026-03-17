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Construirán una nueva avenida circunvalar para Nogoyá, y un puente de 80 metros sobre arroyo Del Sauce en la ruta provincial N° 43. Las obras mejorarán la conectividad, seguridad vial, e impulsarán el desarrollo productivo de la región.

En el marco de la consulta pública realizada en Nogoyá, profesionales de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) presentaron los anteproyectos de obras viales orientadas a mejorar la conectividad y fortalecer el desarrollo productivo del departamento. Las iniciativas forman parte de un conjunto de proyectos que se gestionan para su financiamiento ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante la instancia participativa se dieron a conocer los detalles técnicos del anteproyecto que contempla la construcción de un puente de hormigón de 80 metros sobre el arroyo El Sauce, junto a obras de arte complementarias y el mejoramiento mediante calzada de ripio de la ruta provincial N° 43.

Asimismo, se presentó el anteproyecto para la construcción de la avenida circunvalar de la ciudad de Nogoyá, un corredor clave para la circulación vehicular y la vinculación con rutas estratégicas.

“Quiero agradecerle a los vecinos presentes para ser parte responsable de estas obras que como hemos entendido con el Gobernador van a traer desarrollo para Nogoyá y la zona, y que forman parte de la reactivación de la obra pública emprendida por esta gestión”, aseveró la vicegobernadora Alicia Aluani, para enseguida destacar el mecanismo de consulta pública al señalar: “Esta es una instancia fundamental, participativa, transparente para que ustedes se interioricen de dos obras que van a mejorar la conectividad a productores, docentes, trabajadores que a diario transitan por esos lugares”.

A su turno, el senador departamental Rafael Cavagna, afirmó que “la provincia de Entre Ríos sigue priorizando la obra pública con proyectos de diferentes financiamientos. Hoy el departamento Nogoyá llevó adelante un proceso de consulta pública de obras trascendentales para la provincia y la región”, al tiempo que destacó que “la construcción de un puente sobre arroyo Del Sauce en la ruta provincial 43 es sumamente importante para la cuenca lechera del departamento. Y pensar en una avenida circunvalación es pensar en el futuro de la conectividad de Nogoyá con los demás departamentos y la provincia de Santa Fe. En conclusión que se siga reactivando la obra pública, y que se generen instancia como estás audiencias, que garantiza la participación ciudadana, la información pública, habla a las clara de un Gobierno abierto, de diálogo y que tiene como prioridad la obra pública”.

De concretarse el financiamiento, ambas intervenciones representarían obras de gran relevancia para el desarrollo económico regional. En el caso de la ruta provincial N° 43, se trata de un corredor utilizado para el traslado de materias primas vinculadas a la producción láctea, cerealera y ganadera.

En tanto, la avenida circunvalar constituye un punto neurálgico de la red vial, ya que vincula la ruta nacional N° 12, a través de la ruta provincial N° 26, con la ciudad de Victoria y, desde allí, mediante la ruta nacional N° 174, con el puente que conecta con el puerto de Rosario.