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La concejal presentó un proyecto de ordenanza para crear un Sistema de Transparencia Tributaria Municipal que obligue a informar de manera clara, desagregada y accesible qué conceptos integran cada boleta y qué servicios se financian con esos recursos.

La concejal de Concordia Yaiza Pessolani Bechet presentó un proyecto de ordenanza para crear el Sistema de Transparencia Tributaria “Tasas Abiertas”, una iniciativa que busca garantizar que los contribuyentes puedan conocer de manera clara, completa y principalmente comprensible qué están pagando en concepto de tasas, derechos y contribuciones municipales.

La propuesta parte de una idea simple: ningún vecino debería recibir una boleta sin entender con precisión qué conceptos la integran, cuánto paga por cada uno y qué servicios públicos se financian con esos recursos.

“El contribuyente tiene derecho a saber qué paga, por qué lo paga y a qué se destina. No puede haber impuestos o tasas envueltos en confusión, letra chica o falta de información. La transparencia no es un privilegio del Estado: es un derecho de los vecinos”, sostuvo Pessolani.

El proyecto establece que toda boleta, liquidación o comprobante emitido por el municipio deberá incluir de forma clara y desagregada el concepto de cada tasa o contribución, el monto correspondiente, el período fiscal, la normativa aplicable y, cuando corresponda, el servicio público asociado. Además, prevé la creación de una sección específica en el sitio web oficial del municipio bajo la denominación “Transparencia Tributaria Municipal”, donde se publicará información actualizada sobre los tributos vigentes, sus bases de cálculo, criterios de determinación y datos estadísticos de recaudación.

La iniciativa también incorpora herramientas digitales para facilitar la comprensión de la carga tributaria municipal, entre ellas simuladores o calculadoras tributarias, con el objetivo de que cada contribuyente pueda estimar de manera sencilla cuánto debe pagar según su situación particular.

Desde una mirada institucional, el proyecto apunta a fortalecer un principio básico de toda república: la publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la administración de los recursos públicos. En términos concretos, propone terminar con la opacidad fiscal y avanzar hacia un municipio donde la información tributaria sea abierta, accesible y útil para el control ciudadano.

“Cuando el Estado cobra, tiene que explicar. Y cuando administra recursos que salen del esfuerzo de los vecinos, tiene que rendir cuentas con claridad. Este proyecto va en esa dirección: más transparencia, más control y más respeto por el contribuyente”, agregó la concejal.

La ordenanza propone además que la información pública vinculada al sistema tributario municipal esté disponible en formatos abiertos, interoperables y reutilizables, en línea con los principios de transparencia activa y gobierno abierto. De esta manera, no solo se mejora el acceso a la información, sino que también se promueve una relación más honesta y equilibrada entre el Estado local y la ciudadanía.

Con este proyecto, Yaiza Pessolani pone en agenda una demanda concreta de muchos concordienses: saber con claridad qué se les cobra y qué hace el municipio con esos recursos. La iniciativa busca aportar previsibilidad, fortalecer la confianza institucional y dar un paso hacia una administración más moderna, transparente y responsable.