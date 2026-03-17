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El jefe iraní que murió en un bombardeo de Israel era considerado el principal responsable del control del país, sumido en la conmoción por la muerte de su líder supremo y la escalada de la guerra

Ali Larijani, un alto funcionario de seguridad iraní, era considerado el principal responsable del control del país, sumido en la conmoción por el asesinato de su líder supremo y la escalada de la guerra. Israel anunció el martes la muerte de Larijani en un ataque nocturno.

Tras la confirmación del deceso de Ali Larijani, un mensaje atribuido a su cuenta dice que “su memoria permanecerá siempre en el corazón de la nación iraní, y estos mártires sentarán las bases del Ejército de la República Islámica dentro de la estructura de las fuerzas armadas durante muchos años”.

“Ruego a Dios Todopoderoso que les conceda a estos queridos mártires el más alto rango”, se leyó en el mensaje dedicado a quienes la cuenta de Larijani consideró “mártires”.

El ejército israelí también afirmó haber abatido al general iraní Gholam Reza Soleimani, líder de una poderosa fuerza de seguridad interna que ha reprimido oleadas de protestas masivas contra la teocracia chií.

El líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y otros altos funcionarios de seguridad murieron en los sorpresivos ataques estadounidenses e israelíes que desencadenaron la guerra. El hijo de Khamenei, Mojtaba, designado para sucederle, no ha aparecido en público, e Israel sospecha que resultó herido. El político iraní Ali Larijani compartió en redes sociales un mensaje manuscrito en conmemoración de los mártires de la Armada de la República Islámica de Irán

Irán también ha cerrado de facto el estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo comercializado mundialmente, lo que ha disparado los precios y sacudido la economía global.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que los ataques tenían como objetivo debilitar al régimen iraní “para dar al pueblo iraní la oportunidad de derrocarlo”. No se han registrado protestas antigubernamentales desde el inicio de la guerra, ya que muchos iraníes se encuentran refugiados de los ataques estadounidenses e israelíes.

Un veterano político con la confianza del líder supremo

Larijani provenía de una de las familias políticas más famosas de Irán, a la que muchos medios de comunicación han comparado con los Kennedy en Estados Unidos. Uno de sus hermanos, Sadeq, fue jefe del poder judicial iraní, mientras que otro, Mohammad Javad, fue un diplomático de alto rango que asesoró estrechamente al difunto Jamenei en asuntos exteriores.

Larijani era una figura conservadora dentro de la teocracia iraní, emitiendo amenazas cada vez más duras a lo largo de los años. En la década de 1990, fue ministro de Cultura de Irán, donde intensificó la censura. Fue presidente del Parlamento de 2008 a 2020 y, más recientemente, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

Larijani también ha escrito al menos seis libros de filosofía, tres de ellos sobre la obra del filósofo alemán Immanuel Kant.

Fue designado asesor de Khamenei en materia de estrategia para las negociaciones nucleares con la administración Trump y viajó a Omán para reunirse con mediadores apenas dos semanas antes del inicio de la guerra. Al igual que otros altos dirigentes iraníes, estaba sujeto a fuertes sanciones estadounidenses y se le implicó en la violenta represión de las protestas masivas de enero. El presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad (derecha) y el presidente del Parlamento, Ali Larijani (izquierda), escuchan un discurso del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. REUTERS/khamenei.ir CALIDAD DE LA FUENTE/Foto de archivo

No podía ser líder supremo por no ser clérigo chiíta. Sin embargo, se esperaba que actuara como asesor principal, y muchos creían que dirigía el país mientras los ataques estadounidenses e israelíes obligaban a la cúpula iraní a operar en la clandestinidad.

Hace una semana, después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazara con atacar a Irán «veinte veces más fuerte» si Teherán interrumpía el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, Larijani le respondió en X.

«La nación sacrificial de Irán no teme a tus amenazas vacías. Ni siquiera quienes son más poderosos que tú podrían eliminar a Irán», escribió. «Ten cuidado de no ser eliminado tú mismo».

El enigmático líder de las tropas de choque de los ayatolás

Se sabe poco sobre Soleimani, quien dirigió la milicia paramilitar iraní Basij, una fuerza de voluntarios ferozmente leal a la República Islámica. No tiene parentesco con el general Qassem Soleimani, el máximo general iraní que murió en un ataque estadounidense en 2020.

Un oficial militar israelí, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas, dijo que Soleimani murió en una tienda de campaña junto con otros comandantes de Basij, que la usaban como cuartel general improvisado mientras Israel atacaba varias de sus bases.

El general Gholam Reza Soleimani nació a mediados de la década de 1960 en la ciudad de Farsan, al oeste de Irán. Se unió a la milicia Basij como voluntario en 1984, durante la guerra Irán-Irak, cuando esta se hizo tristemente célebre por lanzar ataques masivos contra posiciones iraquíes fortificadas. Se convirtió en comandante de la Basij en 2019.

La Basij cuenta con cientos de miles de miembros e incluye brigadas de estilo militar, policía antidisturbios y una extensa red de informantes que espían a la sociedad iraní. Durante las protestas, es frecuente ver a miembros vestidos de civil atacando, golpeando y deteniendo a los manifestantes.

Soleimani ha estado bajo sanciones estadounidenses e internacionales desde 2021 por su participación en la represión de las protestas que se remontan a las controvertidas elecciones presidenciales de 2009. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó que la milicia Basij asesinó a “cientos de hombres, mujeres y niños iraníes” durante la represión de las protestas en 2019.

Miles de personas murieron y decenas de miles fueron detenidas en enero, cuando los iraníes volvieron a alzarse en armas. Fue la represión más sangrienta desde la Revolución Islámica de 1979 y llamó la atención de Trump, quien amenazó con intervenir en favor de los manifestantes antes de centrar su atención en el programa nuclear iraní.

(Con información de AP)