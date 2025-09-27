Es oficial: en Agmer Paraná ganó Manuel Gómez

El escrutinio definitivo de los votos emitidos en la elección para renovar autoridades en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) en la estratégica seccional Paraná despejó todas las dudas: perdió la histórica Rojo y Negro, que llevó como candidato a secretario general a Martín Tactagi, y resultó ganadora la Lista Unidos por la Educación, que postuló a Manuel Gómez a la secretaría general.

Unidos por la Educación consiguió 741 votos; la Rojo y Negro, 726 votos; y la Multicolor, 469.

Manuel Gómez, un exRojo y Negro que en 2011 encabezó la diáspora agrupacional que dio origen a la Agrupación Paulo Freire, habló con el programa Puro Cuento de Radio Plaza 94.7 y evaluó: “Este resultado es un enorme desafío. El sindicato en el departamento Paraná tiene una presencia importante de muchos años, hay un nivel de pertenencia muy fuerte en los afiliados. Obviamente que acá hay un desafío que se trasladó a las urnas en cuanto a tener un cambio, un cambio de perspectiva, un cambio en la forma en que se relaciona la seccional con las escuelas, con los delegados, con los afiliados. Y a nosotros nos pone en la situación de trabajar con todos los sectores, de poner una perspectiva organizativa, de fortalecer la seccional. No concebimos una seccional vacía”.

Luego, señaló: “Hoy, las épocas han cambiado. Tenemos que repensar cómo los sindicatos nos relacionamos con nuestros afiliados y en organización de las demandas, como hemos dicho en campaña. Y en esto tendremos que redoblar los esfuerzos. De las 8 filiales que tiene la seccional Paraná, ganamos en 4 y en 3 tenemos minoría; y en la octava, que es la de María Grande, tenemos una lista de unidad con Panza Verde. Esto hay que reconocerlo, porque muchas veces nos quedamos con lo que sucede acá en Paraná ciudad. La verdad que la elección fue una fiesta cívica en muchos lugares del interior del departamento y se consolida la participación activa de los afiliados de nuestra entidad”.

Gómez explicó que en la transición hasta que asuma la nueva conducción, el 1º de enero de 2026, “nosotros acompañaremos. El mandato de la actual conducción de la seccional termina el 31 de diciembre. Seremos muy respetuosos. Y a partir del 1º de enero la responsabilidad estará en esta nueva conducción, que es una conducción que es una construcción colectiva, en donde tendremos que articular las necesidades de los distintos niveles, modalidades, y obviamente preparar lo que va a ser el inicio de un 2026 complejo. Sabemos que vamos a transitar un final de año con muchas complicaciones, y de cara a lo que va a ser nuestra asunción en el año 2026, obviamente que vamos a tener que redoblar los esfuerzos de quienes consideramos que a través de los sindicatos se pueden dar las discusiones que hacen a las condiciones de vida”.