AGMER CONCORDIA : Marcha Blanca se impuso con un contundente 62% de votos

Desde AGMER Seccional Concordia celebramos una instancia mas de la democracia sindical que se da en nuestro sindicato, donde cada uno de las y los afiliados elegimos a nuestros representantes para los próximos cuatro años.

Una vez más desde esta conducción de AGMER CONCORDIA apostamos a cada instancia de participación y de construir la democracia desde las y los trabajadores.

Saludamos la participación y en la apuesta firme y clara de continuar construyendo juntos desde proyectos que van siempre hacia la defensa de nuestros derechos.

Datos provisorios:

Departamento Concordia

-Total de Votantes: 1042

-Marcha Blanca 644, 62%

-Multicolor 398, 38%

AGMER Seccional Concordia