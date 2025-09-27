Alerta amarillo por fuertes vientos para todo el territorio provincial este sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por fuertes vientos que afectarán a toda la provincia de Entre Ríos durante este sábado, según informó el área de Defensa Civil de la provincia.

Se prevén vientos del sector sur con velocidades estimadas entre 35 y 55 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 90 km/h.

Recomendaciones

Desde la provincia se insta a la población a tomar los recaudos necesarios y seguir las siguientes recomendaciones:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan volarse o dificultar el escurrimiento del agua.

No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.