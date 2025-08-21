Entre Ríos moderniza el sistema tributario con la Boleta Digital y pago con DNI

El Gobierno de Entre Ríos impulsa una política de Estado integral de modernización, digitalización y eficiencia. En este marco, ATER eliminó la impresión de boletas en papel y pone a disposición de los contribuyentes múltiples opciones para cumplir con sus obligaciones.

Hoy es posible pagar impuestos utilizando solo el DNI. Los contribuyentes pueden dirigirse a cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios, donde, al presentar el DNI (o número de partida/dominio o CUIT), se les informará el monto adeudado y podrán elegir qué obligación abonar y la forma de pago (efectivo, tarjeta de débito o billeteras virtuales).



Más digital, más fácil



Adherirse a la Boleta Digital no es obligatorio, pero es el medio más práctico y cómodo para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades tributarias, ya que es responsabilidad de cada contribuyente estar al día con el pago de sus impuestos.



El proceso de adhesión es simple y práctico. Los contribuyentes pueden hacerlo de dos maneras:



Escaneando un código QR: Escaneando el código QR que aparece en la última boleta impresa que recibieron.



En la web oficial de ATER: En la sección de “Adhesión a la Boleta Digital”: https://www.ater.gob.ar/ater2/adhesionCorreo/AdhesionMail0.asp



¿De qué formas se puede acceder a la Boleta Digital?



Por correo electrónico: al adherirse a la modalidad digital – y una vez completados los pasos correspondientes – la boleta llega directamente al correo electrónico del contribuyente, lo que constituye la forma más fácil y práctica de estar al día con los vencimientos.



Descarga directa: Descargando o imprimiendo la boleta desde la web de ATER.



¿Qué medios de pago pone ATER a disposición de los contribuyentes?



ATER ofrece una amplia variedad de opciones de pago, tanto digitales como presenciales:



Pago presencial sin boleta: En sucursales de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios presentando únicamente el DNI, número de partida, dominio o CUIT. Esta opción permite abonar mediante tarjeta de débito, QR de billeteras virtuales, o efectivo.



Pago online: A través de Home Banking (Red Link y Banelco) o en PlusPagos.com y/o su app. Esta última opción permite abonar mediante tarjeta de débito o QR de billeteras virtuales.



Débito automático: Adhiriendo el impuesto a una cuenta bancaria.



Cajeros automáticos: A través de todos los cajeros automáticos habilitados.



Canales de ATER para consultas y asistencia personalizada:



Teléfono: 0810-888-2837 (Servicio de Asistencia al Ciudadano), de lunes a viernes de 8 a 13 h.

Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar.

Sitio web oficial: www.ater.gob.ar, con acceso 24 horas los 365 días del año para la realización de gestiones y trámites digitales.

Atención presencial: En las oficinas y receptorías de ATER en toda la provincia.