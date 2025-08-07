Entre Ríos es la primera provincia en activar cursos gratuitos ofrecidos por Huawei

Huawei ICT Academy ya está activa en Entre Ríos. Esta iniciativa global de la empresa tecnológica, que ya alcanzó a más de 2 millones de estudiantes en 110 países, fue presentada oficialmente a través de un acuerdo entre el gobierno provincial, Huawei Argentina y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

10 cursos virtuales gratuitos

El lanzamiento tuvo lugar en la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de Uader, en Oro Verde, donde se presentó una primera oferta de 10 cursos virtuales, gratuitos y asincrónicos, enfocados en habilidades clave como inteligencia artificial, redes 5G, computación en la nube, big data y análisis de datos. La formación está dirigida a estudiantes, docentes, profesionales y público en general, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos previos.

“Creemos que el talento de nuestra gente puede ser un diferencial enorme. Por eso impulsamos estas oportunidades de formación, que permiten que un entrerriano pueda, desde su casa, crear valor para cualquier parte del mundo”, destacó el secretario de Modernización provincial, Emanuel Gainza, según el comunicado enviado a El Entre Ríos.

Primera provincia en activar cursos de Huawei

“Entre Ríos es la primera provincia del país que contará con la Huawei ICT Academy activa. Esta iniciativa demuestra que la digitalización permite llegar a todos los rincones, generando igualdad de oportunidades de formación”, señaló el gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Huawei Argentina, Javier Cortés.

El evento contó con la presencia del CEO de Huawei en Argentina, Xiao Binbing, autoridades universitarias y funcionarios del gobierno provincial. La visita del directivo se dio en el marco del convenio estratégico firmado entre Huawei y el Gobierno de Entre Ríos, con el objetivo de fortalecer la cooperación educativa.

“Este es el camino”

Desde la universidad destacaron la articulación entre el sector público, el académico y el privado. “Este es el camino que debe seguir la universidad: apostar por la tecnología, la innovación y las alianzas estratégicas. Formar talento para los trabajos del futuro, muchos de los cuales aún ni existen”, sostuvo el rector de Uader, Luciano Filipuzzi.

“Nuestra facultad es la herramienta que hace posible que Huawei ICT Academy funcione en Entre Ríos. Nos inscribimos, cumplimos con los estándares y ahora podemos ofrecer a cientos de entrerrianos la posibilidad de capacitarse en temas clave para el desarrollo tecnológico”, subrayó por su parte el decano de FCyT de la Uader, Juan Pablo Filipuzzi.

Cursos disponibles

Los cursos ya están disponibles y la inscripción se realiza a través del siguiente enlace: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/183/cursosdehuawei

• Conceptos básicos de 5G

• Arquitectura de red 5G

• Introducción a la computación en la nube

• Cloud Advanced

• Visión general de la inteligencia artificial

• Búsqueda e inteligencia artificial

• Redes de computadoras

• Gestión y análisis de datos

• Representación y organización de la información

• Panorama de las tecnologías IoTFuente: EER – Prensa Gobierno de Entre Ríos.