Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe fortalecen la integración regional en infraestructura

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Los ministros de Infraestructura de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe firmaron un convenio marco de integración y colaboración para avanzar en políticas conjuntas vinculadas a obras públicas, recursos hídricos, conectividad y modernización tecnológica en el ámbito de la Región Centro.

Por Entre Ríos participó el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional, Atilio Benedetti y el coordinador general del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura, Gonzalo Atencio Baridón. En tanto, el acuerdo rubricado por los ministros de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Hernán Jacob; de Infraestructura y Servicios Públicos de Córdoba, Fabián López; y de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico tiene como objetivo consolidar una agenda común que permita coordinar acciones estratégicas entre las tres provincias.

El convenio establece un marco institucional para planificar y gestionar de manera articulada proyectos de infraestructura física y conectividad, obras viales, hidráulicas, energéticas, sanitarias y de saneamiento, además de promover el intercambio de información técnica y herramientas de financiamiento.

Asimismo, contempla la cooperación en materia de gestión de recursos hídricos, intercambio de información hidrometeorológica y coordinación ante emergencias, así como el desarrollo conjunto de plataformas tecnológicas orientadas a la modernización y digitalización de la gestión pública.

En el documento, las provincias ratifican principios de federalismo cooperativo, transparencia, sustentabilidad y trabajo articulado, con el propósito de fortalecer la integración regional y potenciar el desarrollo económico y social de la Región Centro.

Además, el acuerdo prevé la creación de comisiones técnicas interjurisdiccionales y la firma de convenios específicos para avanzar en proyectos concretos de alcance regional.



En ese marco, Córdoba presentó la plataforma Proyecta, que se prevé replicar en Entre Ríos y Santa Fé diseñada para integrar en un único sistema todas las etapas de la obra pública: desde la planificación y presupuestación hasta la ejecución, el cierre técnico-administrativo y las etapas posteriores de operación y mantenimiento. La herramienta permitirá vincular sistemas provinciales ya existentes y sumar tecnologías de inteligencia artificial para automatizar procesos, validar documentación y monitorear avances en tiempo real.