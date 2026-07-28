El edil fue hallado este martes después de ausentarse sin aviso a una sesión del cuerpo legislativo. Integrantes del Concejo Deliberante confirmaron el fallecimiento, mientras se aguarda información oficial sobre las circunstancias del hecho.

En horas de la mañana de este martes, el concejal de Paraná, Darío Báez, fue hallado sin vida en su vivienda. Fuentes oficiales confirmaron que se trataría de un suicidio.

El funcionario electo por el partido La Libertad Avanza integraba el “Bloque Concejales Paraná” el año pasado.

El trágico suceso se descubrió a media mañana en la vivienda de calle Spitaleri 1895, esquina Cali del barrio Santa Lucía, y fue denunciado por un familiar directo. Al llegar la Policía, constató el fallecimiento de Báez.

Hoy se realizó una sesión del Concejo Deliberante y horas más tarde comenzó a circular la versión del luctuoso hecho, aunque había hermetismo de las autoridades al respecto.

El personal policial, la Fiscalía y el médico forense se encontraban aún trabajando en el lugar del suceso.