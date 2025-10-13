En Colonia Yeruá habría sido encontrado el cuerpo de Martín Palacios que trasladó al femicida

La policía rastrea su recorrido desde San Salvador hasta el puente Victoria Rosario, centrándose en su principio en la ruta provincial 22, tras ingresar por Estancia Grande para llegar por camino de ripio a Estación Yeruá (no Puerto Yeruá que queda al este) allí en ese trayecto se lo habría encontrado el cuerpo por personal policial de Entre Ríos dio con el hallazgo durante la tarde de este lunes.

Desde dicho lugar luego de haberlo asesinado habría salido por la ruta 18 y de allí continuar, posiblemente para evadir el control de la Gendarmería Nacional apostado en las rutas 14 y 18, aunque es habitual que los vehículos que viajan por la 18, no sean revisados ya que el puesto se encuentra unos metros adelante y un desvío permite subir a la izquierda para tomar la ruta nacional 18 sin ser revisado por los gendarmes.

El camino donde se produjo el hallazgo, de ripio y tránsito rural, es una vía alternativa a la Ruta Nacional 18 y había sido uno de los lugares marcados por los investigadores de la Jefatura Departamental San Salvador, ya que se contaba con registros de circulación del vehículo en esa zona.

Según confirmaron fuentes policiales a las 16.30 horas se dirigían hacia el lugar funcionarios judiciales y altos mandos de la Policía de Entre Ríos, incluido el Ministro de Seguridad de la provincia, Néstor Roncaglia, para custodiar el sitio y coordinar las tareas periciales que permitirán establecer la identidad del cuerpo hallado.

Se aguardan peritajes de Criminalística y el arribo del fiscal interviniente para determinar si efectivamente se trata de la persona buscada desde la semana pasada, en el marco de una de las investigaciones más complejas y de mayor impacto interprovincial de los últimos años.



El auto de Palacios, un Toyota Corolla blanco con techo negro y dominio AH083RB, fue captado por cámaras de video en varias ubicaciones estratégicas. Según las autoridades, el automóvil fue visto transitando por la Ruta Provincial N° 22, la autovía Nacional 14, y luego por varios caminos vecinales de Estancia Grande y Yeruá. También se registró el paso por General Campos y la Ruta Nacional N° 18, hasta llegar a la rotonda de la ciudad de Villaguay, antes de que los hechos relacionados con el caso de Córdoba trascendieran al ámbito público.

Relación con el doble femicidio en Córdoba

Cabe recordar que el ciudadano uruguayo, identificado como Pablo Daniel Laurta, fue detenido el pasado domingo en la ciudad de Gualeguaychú junto a su hijo de cinco años. Laurta está acusado de haber cometido un doble femicidio en la provincia de Córdoba, crimen que motivó una intensa búsqueda interprovincial en la que intervienen fuerzas de seguridad y fiscalías de ambas provincias.

Noticia en desarrollo …