Doble femicidio en Córdoba: el cuerpo hallado no tiene cabeza y confirman que puede tratarse del remisero Martín Palacios

El cadáver fue encontrado desmembrado en una bolsa. El ministro de Seguridad entrerriano sostuvo que “por el contexto, hay un alto porcentaje” de que sea el remisero desaparecido

El cuerpo de un hombre, desmembrado y en descomposición, fue hallado este lunes en un camino rural en Concordia. El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, aseguró que “por el contexto” hay altas probabilidades de que se trate del chofer desaparecido Martín Palacios, quien fue visto por última vez junto al femicida Pablo Laurta tras aceptar llevarlo a Córdoba.

El macabro hallazgo se produjo este lunes alrededor de las 16.30 en un camino rural de Concordia, donde el remisero era oriundo. Según declararon las autoridades entrerrianas, el cuerpo no posee la cabeza ni las extremidades superiores por lo que continúan los rastrillajes en la zona.

Martín desapareció el 7 de octubre y su familia hizo la denuncia dos días después. A partir de allí comenzó un operativo de búsqueda, investigación y rastrillaje. Entre el domingo y el lunes las autoridades pudieron encontrar, a 14 kilómetros de donde hallaron el cuerpo, un video de Pablo Laurta manejando solo el auto que pertenecía a Palacios. Fue así como empezaron los rastrillajes focalizados hasta dar con los restos humanos.

En declaraciones a los medios de comunicación, el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, comunicó que en los distintos videos que registraron pudieron observar el vehículo de Palacios manejado por el femicida Laurta “dando vueltas, perdido” cerca del camino rural donde se encontraron los restos humanos.

Por su parte, Roncaglia aseguró: “Por el contexto hay un alto porcentaje de que pueda ser Martín. Le falta la cabeza y las extremidades pero por contexto y por el radio de búsqueda hace que sea posible” y agregó: “Lo de Laurta fue un plan criminal, planificó todo“.

El hallazgo de la billetera

Pocas horas antes del hallazgo del cuerpo, la investigación por el doble femicidio ocurrido en Córdoba había sumado un nuevo elemento clave este lunes cuando la policía encontró la billetera del remisero entrerriano Martín Palacios dentro de la habitación que Pablo Laurta había alquilado en Gualeguaychú. Este hallazgo se sumó al auto que conducía el chofer, un Toyota Corolla, que apareció incendiado en Córdoba.

En la requisa en el cuarto, número 209, en el que se alojó Laurta junto a P., los detectives secuestraron, además, una pistola Bersa calibre .380 con dos cargadores y municiones, más de cinco teléfonos celulares y varios chips distribuidos entre la cama y una mochila negra.

También hallaron un disco rígido externo, una importante suma de dinero en efectivo en pesos argentinos y dólares dentro de una valija azul, una mira telescópica que podría haber sido utilizada para vigilar la casa donde vivían su expareja, la exsuegra y su hijo, y un collar de perlas dentro de un estuche.

El ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, confirmó que se llevan adelante rastrillajes, patrullajes con drones y perros entrenados, y el análisis de registros telefónicos y de cámaras en toda la zona. “Tenemos casi un 100 % de convicción de que hubo contacto entre Palacios y Laurta”, sostuvo el funcionario.