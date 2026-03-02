DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La Junta Departamental del PRO Concordia llevó adelante su primera reunión del año, con el objetivo de organizar la agenda de trabajo y planificar las actividades, para los próximos meses.

Durante el encuentro la Junta Departamental del PRO Concordia abordó distintos ejes vinculados a la planificación anual, la organización interna del espacio y la definición de criterios de trabajo para encarar el año. También se conversó sobre el acompañamiento a la gestión del gobernador Rogelio Frigerio y del intendente de Concordia, Francisco Azcué.

Asimismo, se avanzó en la organización de una próxima reunión abierta, con el objetivo de invitar a vecinos y simpatizantes a participar y sumarse al trabajo del espacio.

LOCAL PARTIDARIO

En ese marco, desde el PRO Concordia se informó que el local partidario se encuentra a disposición de la comunidad en San Martín 185, en los horarios de 9 a 12 y de 17 a 20 horas.

También indicaron que aquellos que lo deseen pueden comunicarse al 3454 125123 o a través de Instagram en @ProConcordia para realizar consultas, acercar propuestas o solicitar información.