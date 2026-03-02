DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

En un acto cargado de mensaje político y proyección económica, se presentó oficialmente el proyecto de la Planta Transformadora Sur de Concordia, una obra considerada estratégica para el crecimiento energético e industrial de la ciudad.

El anuncio estuvo encabezado por Manuel Troncoso, vicepresidente de Energía de Entre Ríos SA (ENERSA), junto al presidente de la Cooperativa Eléctrica, Dr. Marcelo Espinelli, con respaldo del municipio y del gobierno provincial. Pero más allá del acto protocolar, el mensaje fue claro: sin energía no hay desarrollo.

“Cuanta más energía haya, más desarrollo vamos a tener”, sintetizó Troncoso al explicar el alcance de la obra. La Planta Transformadora Sur permitirá inyectar mayor potencia al sistema, especialmente en la zona sur de la ciudad, donde se concentra el Parque Industrial.

El concepto que se repitió durante la presentación fue el de “generar condiciones”. No se habló solo de cables y transformadores, sino de clima de inversión, empleo calificado, valor agregado y trabajo genuino. La lógica es simple pero contundente: una ciudad que no puede garantizar energía suficiente a quienes quieren invertir, es una ciudad que limita su propio crecimiento.

Uno de los ejes del discurso fue la articulación institucional: ENERSA, la Cooperativa Eléctrica, el Gobierno provincial y el Municipio trabajando en conjunto. En tiempos donde muchas obras se paralizan por falta de coordinación o financiamiento, el gesto político no fue menor. Espinelli remarcó que esta infraestructura forma parte de una visión más amplia: desregulación, reducción de presión impositiva y ordenamiento del gasto público como condiciones necesarias para atraer inversión privada. Es decir, la Planta Transformadora no se presenta como un hecho aislado, sino como una pieza dentro de un esquema mayor que busca reposicionar a Concordia como polo productivo.

Durante años, Concordia arrastró limitaciones estructurales en materia energética. El crecimiento del Parque Industrial y la radicación de nuevas empresas chocaban con un techo técnico: la falta de potencia disponible. Esta obra viene a romper ese límite.

La pregunta de fondo no es solo cuánta energía se inyectará, sino si esta infraestructura será acompañada por políticas sostenidas que realmente impulsen el desarrollo o quedará en una promesa más.

Desde la versión oficial se plantea como una inversión estratégica para garantizar crecimiento, empleo y expansión industrial. Desde una lectura más realista, la infraestructura energética es condición indispensable, pero el verdadero desafío será sostener reglas claras y estabilidad económica para que la inversión privada efectivamente llegue.

Si la ejecución se concreta en tiempo y forma, la Planta Transformadora Sur puede convertirse en uno de los hitos estructurales más relevantes de los últimos años en materia energética local. Concordia necesita potencia eléctrica, pero también necesita potencia política para sostener el rumbo. La energía es condición necesaria. El desarrollo, todavía, está en construcción.

