La actriz fue otra de las figuras que se expresó en redes luego de lo que fue la apertura de sesiones ordinarias al mando del presidente.

Javier Milei finalmente realizó la apertura de sesiones ordinarias que quedó marcada por un duro enfrentamiento contra la oposición. Es que referentes del peronismo no dudaron en criticarlo y el mandatario no se quedó callado.

En un momento de la noche, Milei se hartó y arremetió duramente contra el peronismo y contra Cristina Fernández de Kirchner: “Manga de ladrones, ignorantes, la justicia social es un robo. Por eso tienen a la suya presa. Sigan con las operetas que la gente sabe que todo es falso”.

Los famosos no dudaron en opinar al respecto, como lo hicieron Jorge Rial, Viviana Canosa, Malena Pichot, entre otros. Quien también se sumó a las críticas fue Nancy Dupláa y lo hizo mediante sus redes sociales.

Los posteos de Nancy Dupláa tras el discurso de Javier Milei

Nancy Dupláa sorprendida por el discurso de Javier Milei.

Foto: Instagram / @duplaa_nancyok.

El primer posteo que hizo fue publicar una cara de sorpresa junto con un fondo negro y el hashtag “apertura de sesiones”. Luego de esto compartió un escrito de Leandro Santoro, legislador de la Ciudad de Buenos Aires.

El mensaje de Leandro Santoro que compartió Nancy Dupláa.Foto: Instagram / @duplaa_nancyok.

“Milei (modo barrabrava) le reclama a la oposición que lo aplaudan y después los insulta! Como no hay pan para nadie, le da circo a su banda de exaltados. Semejante violencia nunca es gratis”, expresaba la frase que compartió Dupláa en su Instagram.