El oficialismo define sus candidatos a las legislativas, y por “corrimiento” de cargos se podría abrir el ingreso al Gabinete de la “pata peronista”

Finalmente se comienza a plasmar la Alianza entre el PRO y los libertarios con la confirmación de los candidatos para las primeras posiciones de las listas que en octubre disputarán las bancas parlamentarias nacionales. Si bien se nota una ausencia de la “pata radical”, desde el gobierno entienden que la UCR ya es parte y está incorporada a la alianza electoral, porque son múltiples los cargos de radicales en distintas áreas del Ejecutivo y el Legislativo provincial.

La apuesta fuerte de Frigerio está en uno de los hombres que tiene una actuación más destacada y mediática de su gobierno, el Ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia. Ex Jefe de la Policía Federal y abogado, llegó a su cargo por pedido de Frigerio con la intención de que su cartera sea sinónimo de labor seria y transformadora, y de un énfasis importante. Frigerio lo quería para que sea un emblema de su gestión, y ahora lo pone como su principal figura para que esté en el Senado de la Nación, representándolo.

Cuando Roncaglia acepte formalmente su candidatura, deberá abandonar el funcionariado, y al salir de su cargo, su lugar, no extrañaría , sea ocupado por algún peronista, ya que hoy no hay presencia de ninguno de ellos en el gabinete. Si bien Moine en un primer momento, con Frigerio apenas elegido para gobernador, se adelantó a imponer dos ministros que serían parte del gobierno, hoy ya no están. Incluso el propio Moine no está, su figura se diluyó, y no es tenido en cuenta.

Actualmente hay peronistas desperdigados por distintos cargos dentro del gobierno, son funcionarios de tercera línea, y contratados, con alguna salida en lo económico, pueden estar bien, porque cobran del Estado, pero políticamente están postergados. La salida de Roncaglia, se dice, le abriría la puerta a alguno de ellos, para que el peronismo vuelva a tener presencia en el Gabinete provincial. Los nombres no son muchos, deben reunir algunas características, la principal es la de ser un puente con el poder judicial, y son muy pocos con esas virtudes.

Roncaglia sería quién encabece la lista de Senadores, y en Diputados, la lista tendría en primer lugar a alguien señalado específicamente por Karina Milei: Joaquín Benegas Lynch, un ruralista de La Paz. Si bien no tiene una participación política que trascienda, su doble apellido es reconocido a nivel nacional por un doble motivo: es hijo del economista Alberto Benegas Lynch, por quien Milei tiene una manifiesta admiración, y además Joaquín es el hermano mayor del diputado nacional por Buenos Aires, Bertie Benegas Lynch.

Joaquín Benegas Lynch únicamente ha trascendido en los medios por algunos comentarios en la red social X, campo de batalla favorito de los libertarios, donde ha sido un ácido crítico de quienes, de llegar a ser diputado, serían sus pares en la Cámara. Muy recordada es su arremetida contra la Diputada de Unión por la Patria, Natalia Zaracho, que obligó a que su hermano Bertie salga a respaldarlo en los medios.

También Joaquín Benegas Lynch tuvo su segundo de fama en la presentación que hizo Javier Milei de su libro en el Luna Park, tocando la guitarra en una «banda liberal» en la que también estaba su hermano Bertie, en batería.

Las mujeres que acompañarán y ocuparán los segundos lugares de las listas para Senadores y Diputados son: la actual Diputada Nacional, Nancy Ballejos (del PRO), que obtuvo su banca al reemplazar a Pedro Galimberti, el radical que canjeó su diputación por un cargo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM). Ballejos, oriunda de la zona de Concordia cuenta con el fuerte apoyo del Ministro de Gobierno, Manuel Troncoso.

La otra mujer, pero para la lista de Diputados, sería Carolina Bertoloni, oriunda de Victoria, que compartió lista por La Libertad Avanza en 2023 con el actual Diputado Nacional Beltrán Benedit.

Sin embargo, ese lugar es pretendido por un sector de Juntos por el Cambio para Ayelén Acosta, ex diputada provincial, que cayó en las internas por la candidatura a Intendente, y actual Secretaria de Póliticas del Cuidado del Gobierno de Entre Ríos. El principal aval de Acosta es su cercanía con Patricia Bullrich, que se hizo visible durante su precandidatura a la intendencia. En esto tiene mucho que ver su marido, Walter Klix, reconocido como un lugarteniente de Bullrich, y es funcionario de Milei, siendo Director Nacional de Precursores Químicos. El clímax de la exposición mediática de Klix fue su recordada denuncia contra Riquelme y su entorno en Boca, por asociación ilícita.

Auque los principales lugares de las listas están ocupados por el PRO y La Libertad Avanza, se considera que los dirigentes de la UCR ya son parte del gobierno, por la multiplicidad de cargos que tienen en distintas esferas ministeriales y legislativas, siendo diputados y senadores, o ministros, como Darío Schneider, que está al frente de Planeamiento, Infraestructura y Servicios.

Al estar los dos primeros puestos designados, se estima que los radicales ocuparían los terceros lugares y suplencias, lo que demuestra que la “pata radical” está viva, y como posibles nombres se mencionan al actual Diputado Nacional, Atilio Benedetti, quien llegó en reemplazo de Frigerio, y otro dirigente que se baraja es Fabián Rogel, que ya ha manifestado su firme intención de saltar de su banca provincial, a una nacional.

Más allá del interés que despierta en conocer cómo se va a conformar la alianza electoral que lleva adelante Frigerio con Karina Milei, y cuál va a ser la síntesis del acuerdo, hay que seguir de cerca la salida de Roncaglia del Ministerio de Seguridad y Justicia, y quien lo va a reemplazar, seguramente la relación con la justicia sería uno de los principales requisitos para el sucesor, y no se descarta que el nombre no provenga del PRO ni de la UCR.

