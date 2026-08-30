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El coordinador del COES, Dr. Diego Saúre, anticipó que una creciente prolongada podría generar varios picos, en un escenario comparable al de 2015. El municipio cuenta actualmente con unas 1.000 plazas de evacuación y busca ampliar esa capacidad. Los galpones del Corsódromo aparecen entre los espacios previstos para alojar familias afectadas. “Si tengo que elegir, atiendo a la población”, afirmó.

El escenario que comienza a delinearse frente a una posible nueva crecida del río Uruguay encendió las alarmas en Concordia. El fenómeno de El Niño, sumado a la saturación de los suelos y a la posibilidad de importantes acumulaciones de agua en la región, podría derivar en una creciente prolongada, con distintos picos y un impacto significativo sobre la población ribereña.

Así lo explicó el coordinador del Comité de Operaciones de Emergencias Sanitarias (COES) de Concordia), Dr. Diego Saúre, durante una entrevista con el programa Punto de Inflexión, que se emite por Radio Rivadavia Concordia.

Saúre reconoció que el panorama genera preocupación, aunque remarcó que el objetivo de las autoridades es trabajar con anticipación y evitar que la emergencia las encuentre sin capacidad de respuesta.

“Nos tiene a todos preocupados y ocupados”, sostuvo.

Un escenario que podría repetirse

El funcionario recordó que Concordia ya atravesó cuatro grandes inundaciones asociadas a fenómenos de El Niño y que, históricamente, tuvieron una característica común: no fueron crecientes lineales, sino procesos con varios picos.

“Concordia ya tuvo cuatro inundaciones asociadas a fenómenos de El Niño y, históricamente, las cuatro se comportaron de manera similar: tuvieron picos de creciente, luego bajaba el agua y volvía a crecer”, explicó.

A esto se suma actualmente un elemento que podría prolongar el impacto: la saturación de los suelos.

“Tenemos la tierra saturada, húmeda, entonces no absorbe rápidamente. Eso va a hacer que se prolongue en el tiempo”, advirtió.

Si bien todavía no es posible establecer cuál será la altura máxima que alcanzará el río, Saúre admitió que algunos de los escenarios que se analizan podrían tener características similares a las registradas durante la histórica inundación de 2015.

Hasta 3.500 personas podrían necesitar evacuación

Uno de los datos más importantes aportados por el coordinador del COES está relacionado con la capacidad de alojamiento que podría requerir la ciudad.

Según explicó, tomando como referencia un escenario semejante al de 2015, unas 7.000 personas podrían verse afectadas directamente por el avance del agua. Sin embargo, no todas necesitarían abandonar sus viviendas.

“Un 30 o 35% de esa población necesita ser evacuada. Por lo tanto, yo estoy queriendo llegar a un número de 3.000, 3.500, por lo menos, lugares para evacuados”, anticipó.

Actualmente, el municipio dispone de aproximadamente 1.000 plazas, sin contar todavía con la eventual infraestructura que puedan aportar organismos provinciales y nacionales.

La capacidad para elaborar y distribuir alimentos también constituye otro desafío. El sistema municipal tendría capacidad para atender inicialmente a unas 1.200 personas y, con un esfuerzo adicional, podría llegar aproximadamente a 1.500.

Por eso, Saúre remarcó que será indispensable coordinar recursos con otros organismos, instituciones y fuerzas de seguridad.

Entre los espacios que están siendo relevados figuran gimnasios, establecimientos educativos e instalaciones militares.

En el caso de las escuelas, el funcionario consideró que deberían ser “la última opción”, debido a que su utilización como centros de evacuación afectaría el normal desarrollo de las clases.

El Regimiento de Concordia, en tanto, ofreció su SUM, con capacidad para aproximadamente 70 personas.

Preparar la emergencia antes de que llegue el agua

Uno de los principales objetivos del COES es establecer un protocolo escrito de actuación que permita evitar la improvisación frente a una emergencia de grandes dimensiones.

Para ello se trabaja con especialistas en el denominado Comando Único de Incidentes, un sistema de gestión de emergencias que permite determinar previamente los recursos disponibles, responsables y mecanismos de coordinación.

Saúre explicó que cuestiones que pueden parecer menores se vuelven fundamentales durante una emergencia.

“¿Tenemos que cocinar a la población evacuada? ¿Dónde se cocina? ¿Quién provee el alimento? ¿Quién cocina? ¿De dónde sale el gas? ¿Cómo trasladamos la comida? ¿Quién pone combustible? Todo eso es el proceso, el método de gestión”, ejemplificó.

La premisa es clara: cuando llegue la emergencia, las respuestas deben estar definidas de antemano.

Una herramienta permitirá saber qué zonas se inundarán

Entre las herramientas que se están desarrollando aparece un sistema informático elaborado en conjunto entre el municipio y el Ejército.

La plataforma permite cruzar información territorial, censos, alturas del río y zonas potencialmente afectadas.

“Vos le cargas la altura del río, 14, y te muestra cómo entra el agua en la ciudad, qué casas van a estar afectadas, qué zonas y qué población vas a tener que movilizar”, explicó Saúre.

La herramienta permitiría determinar con mayor precisión qué sectores deberían ser evacuados según la altura alcanzada por el río.

También se trabaja en la adaptación de una aplicación utilizada por agentes territoriales para incorporar información sobre personas que puedan necesitar asistencia especial.

El objetivo es identificar, entre otros casos, a pacientes insulinodependientes, oxigenodependientes o electrodependientes, además de determinar quiénes pueden autoevacuarse y quiénes necesitan ayuda para abandonar sus viviendas.

“Cuanto más información fidedigna tenga previo al evento, siempre mejor en la gestión”, sostuvo.

Defensa Sur: bombeo, energía y cotas

Respecto de la Defensa Sur, Saúre confirmó que se realizaron trabajos sobre el sistema de bombeo y que se busca disponer de grupos electrógenos de gran capacidad ante eventuales cortes de energía.

También consideró necesario realizar mediciones topográficas precisas para determinar las cotas de los distintos sectores de la defensa.

“No alcanza con decir que es de 18 metros. Tiene que estar medido con precisión: 18 en tal lado y 60 en tal otro”, explicó.

Además, se analiza junto con la Cooperativa Eléctrica la posibilidad de sectorizar eventuales cortes de energía durante una inundación, teniendo en cuenta el riesgo que implica el contacto del agua con las instalaciones eléctricas.

En paralelo, las autoridades mantienen articulación con los organismos vinculados a la operación del río y de la represa de Salto Grande para disponer de información que permita anticipar la evolución de la creciente.

El Carnaval 2027, en suspenso

Uno de los aspectos que generó mayor repercusión fue la posibilidad de que los galpones del Corsódromo sean utilizados como centros de evacuación.

Saúre confirmó que esos espacios forman parte de los lugares que el municipio está considerando para ampliar la capacidad de alojamiento.

Incluso señaló que, una vez finalizado el período de utilización de los galpones por parte de los estudiantes, podrían quedar disponibles para atender una eventual emergencia.

También se habría planteado a las comparsas la necesidad de retirar los elementos que actualmente se encuentran almacenados allí.

“Vamos a usar los galpones del Corsódromo”, afirmó el funcionario.

La declaración abrió inmediatamente un interrogante sobre el futuro del Carnaval de Concordia 2027.

Consultado sobre si podía garantizar la realización del tradicional evento, Saúre fue contundente:

“No sé, no te lo puedo asegurar”.

Y ante la posibilidad de tener que elegir entre el Carnaval y la atención de una emergencia, dejó clara su postura:

“Si yo tengo que elegir, ante un evento masivo, atiendo a la población. Hago un sorry por el Carnaval”.

De esta manera, la realización del Carnaval 2027 queda, al menos por ahora, condicionada por la evolución del escenario hidrológico y por las necesidades que pueda plantear una eventual emergencia.

“Hay que trabajar en seco”

Para Saúre, la clave de todo el operativo pasa por adelantarse al avance del agua.

“Lo que uno desea es trabajar en seco, no estar sacando gente debajo del agua”, resumió.

El coordinador del COES pidió además a los vecinos mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar la difusión de información no verificada que pueda generar alarma innecesaria.

También recomendó utilizar la aplicación de CTM para seguir la evolución de las alturas del río y las alertas correspondientes.

“Tenemos que aprender de esto”, sostuvo al referirse a los fenómenos climáticos extremos que afectan cada vez con mayor frecuencia a la región.

Concordia se prepara

Por ahora, no existe certeza sobre cuál será la altura máxima que alcanzará el río Uruguay ni sobre la magnitud definitiva que tendrá el fenómeno. Sin embargo, el municipio ya comenzó a prepararse para un escenario que podría demandar una capacidad de respuesta muy superior a la disponible actualmente.

La posibilidad de 3.000 a 3.500 evacuados, la búsqueda de nuevos centros de alojamiento, el refuerzo de la Defensa Sur, la planificación logística y el desarrollo de herramientas para identificar anticipadamente las zonas y personas afectadas muestran que la emergencia comienza a ser abordada antes de que el agua llegue.

Y en ese escenario aparece un dato que hasta hace poco parecía impensado: el Carnaval de Concordia 2027 podría quedar condicionado por la creciente.

La prioridad, según dejó claro el responsable del COES, será una sola: proteger a la población y estar preparados antes de que sea demasiado tarde.

Fuente: programa Punto de Inflexión, Radio Rivadavia Concordia.

Redacción: 7Páginas./Analisis litoral