Felipe fue diagnosticado con neuroblastoma cuando estaba de vacaciones con su familia y estaba a la espera de estabilizarse antes de viajar a Buenos Aires, donde va a continuar con su recuperación

La historia comenzó el 24 de enero, cuando el padre del menor, Iván, viajó junto a sus dos hijos desde Resistencia hasta Florianópolis para pasar unos días de descanso en la costa brasileña. De camino, Felipe mostró rechazo a la comida, a excepción del helado, y falta de energía. Al llegar, los síntomas empeoraron: irritabilidad, inapetencia y estreñimiento persistente.

Primero, lo atendieron en la Unidad de Pronto Atendimento, donde sostuvieron que el cuadro era un problema gastrointestinal, pero ante la falta de mejoría, una radiografía evidenció una “mancha negra” en el abdomen atribuida inicialmente a materia fecal retenida.

El médico de guardia, al no quedar conforme con ese diagnóstico, recomendó estudios de mayor complejidad en el Hospital Infantil Joana de Gusmão, situado en el barrio Agronómica, a 24 kilómetros de la playa donde la familia esperaba disfrutar de unas vacaciones. Allí, los análisis revelaron la presencia de una “mancha” en el tórax; sospecharon neumonía y decidieron internar a Felipe junto a su padre. Esa misma noche, ambos pasaron a terapia intensiva por la sospecha de un tumor torácico.

Finalmente, descubrieron varios tumores en el tórax, en la médula espinal y en los huesos orbitales. Uno de ellos, en la médula, fue identificado como neuroblastoma, una patología que afecta principalmente a menores de cinco años.

El neuroblastoma es un tumor maligno y de rápido desarrollo, que es conocido como uno de los tumores sólidos más frecuentes en la infancia. Se origina en las células nerviosas inmaduras del sistema nervioso simpático, con mayor frecuencia en las glándulas suprarrenales, aunque puede desarrollarse también en el abdomen, el cuello, el tórax o la pelvis.

Ahora, la familia del nene de 2 años comentó que hubo tratativas con autoridades del Gobierno de la provincia de Chaco, que realizaron las gestiones para conseguir el avión sanitario que permita el traslado y pueda ser tratado por el área de oncología en el Garrahan. El nene de 2 años tiene un cáncer avanzado en el estómago y será tratado en el Garrahan

“Desde un primer momento estuvimos en contacto con la familia, pero fue el Gobernador Leandro Zdero quien se ocupó e hizo la gestión de conseguir el avión ante la provincia de Corrientes”, manifestó en declaraciones radiales Carolina Meiriño, secretaria general de Gobierno.

Meiriño confirmó que “gracias a una articulación efectiva y solidaria entre el Gobierno de la Provincia del Chaco, el INSSSEP y el Gobierno de la Provincia de Corrientes, se concretó la derivación y el traslado de Felipe quien comenzará próximamente su tratamiento especializado”.

Por otra parte, el presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, expresó: “Este avance representa mucho más que un traslado: es una muestra concreta del compromiso de las autoridades chaqueñas y correntinas con la salud de los niños, asegurando el acceso equitativo a tratamientos de excelencia cuando la situación lo demanda. El Hospital Garrahan es reconocido a nivel nacional por su trayectoria y experiencia en especialidades de alta complejidad como oncología pediátrica, cardiología, neurología, entre otras”. La familia del menor logró ayuda de las autoridades para conseguir el traslado

La madre, que viajó de urgencia a Florianópolis tras conocer el estado de salud del niño, permanece junto a él durante el traslado, mientras que el padre y el hermano permanecen en una localidad cercana. Ahora, la travesía familiar continúa tras el traslado del menor: la mamá acompañó a Felipe, mientras que el padre primero acompañará a su otro hijo a su casa antes de volar a Buenos Aires.

Desde el momento del diagnóstico se inició el tratamiento con transfusiones de sangre y plaquetas, lo que permitió una leve mejoría y el traslado del niño desde terapia intensiva a una sala de oncología.

En diciembre, Felipe se había sometido a un chequeo de rutina indicado por su pediatra en Resistencia, con análisis de sangre que evidenciaron valores bajos de glóbulos rojos y un leve cuadro de anemia. A partir de ese resultado, el médico prescribió hierro y un desparasitante para toda la familia. La muestra de la biopsia de Felipe, clave para definir el abordaje terapéutico, estará lista en 10 a 15 días. Iván, el papa de Felipe, viajará por tierra junto a su hermano antes de llegar al Garrahan

La respuesta de la comunidad no se hizo esperar. Iván, empleado público en el Instituto del Deporte de Resistencia, recibió el respaldo de funcionarios provinciales y autoridades sanitarias, así como de la dirección del Hospital Garrahan.

Las muestras de apoyo también llegaron especialmente desde Chaco y Corrientes, de donde es originaria María de los Ángeles Solís, la madre de Felipe. El padre del niño impulsó una campaña para financiar los gastos diarios y los traslados hacia el hospital en Florianópolis y se puede seguir desde su cuenta de Instagram (@torocabj). Mientras tanto, quienes deseen colaborar lo pueden hacer a través del alias angelessolis.nx, cuenta a nombre de la madre de Felipe.