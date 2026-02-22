DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El proyecto surgió tras meses de trabajo conjunto y que la idea fue crear una bebida que acompañe el estilo de vida activo del sur de Florida.

Barron Trump dio sus primeros pasos en el mundo empresarial al incorporarse como uno de los directores de SOLLOS Yerba Mate Inc., una compañía que apuesta por bebidas a base de yerba mate orientadas al mercado estadounidense y al segmento de consumo saludable.

La firma opera desde Palm Beach, a poco más de un kilómetro del club Mar-a-Lago, y se presenta como una marca enfocada en ingredientes “funcionales y limpios”, en línea con la creciente popularidad de la infusión sudamericana como alternativa natural al café en Estados Unidos.

La marca cuenta con un slogan: “It begins where it ends” (Comienza donde termina). Según los fundadores, el concepto busca capturar la mística y el ciclo completo del sol.

Según documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), el joven de 19 años integra el directorio junto a Rodolfo Castillo, Valentino Gómez, Spencer Bernstein y Stephen Hall, excompañeros suyos de la Oxbridge Academy. La empresa ya logró reunir un millón de dólares en capital semilla mediante inversión privada, ronda que —según Bernstein, presidente de la firma— se cerró a comienzos de enero.

El hijo menor de Donal Trump lanzó su propia marca de yerba mate: cómo se llama el nuevo emprendimiento

Hall explicó en medios locales que el proyecto surgió tras meses de trabajo conjunto y que la idea fue crear una bebida que acompañe el estilo de vida activo del sur de Florida. El lanzamiento comercial está previsto para la primavera boreal de 2026.

El hijo menor de Donald Trump, un joven con futuro prometedor

Barron cursa actualmente en la escuela de negocios de la Universidad de Nueva York y ya había tenido experiencias previas en el ámbito financiero. Reportes periodísticos señalan que en 2024 participó en una firma inmobiliaria que se disolvió tras la victoria electoral de su padre, Donald Trump, y también figura como cofundador de World Liberty Financial, plataforma vinculada a la familia.

El emprendimiento todavía no salió al mercado, pero ya generó expectativa internacional por la combinación entre el apellido Trump y una bebida tradicionalmente asociada a países del Cono Sur.