La Jefatura Departamental de Concordia informó que ayer, alrededor de las 18:30, se tomó conocimiento de la desaparición de una mujer de 30 años en el Arroyo Ayuí Grande, en la zona conocida como El Retobado. Según las primeras informaciones, la mujer habría sido arrastrada por la fuerte corriente en momentos en que el curso de agua se encontraba crecido.

De inmediato se dio intervención a la Fiscalía en turno y se desplegó un amplio operativo de búsqueda con la participación de personal policial, Bomberos Zapadores, Bomberos Voluntarios y buzos tácticos, además de embarcaciones y drones para rastrillar el área.

Posteriormente, la Municipalidad de Los Charrúas informó con profundo pesar que, tras las intensas tareas iniciadas el día anterior, en la mañana de este domingo fue hallado el cuerpo sin vida de la joven oriunda de Concordia. El operativo se realizó de manera conjunta entre el municipio, la Jefatura Departamental Concordia, la comisaría local y equipos especializados de rescate.

Las autoridades confirmaron que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión. El cuerpo fue localizado a unos 100 metros del lugar donde se había reportado la desaparición, quedando las actuaciones a cargo de la autoridad judicial interviniente, que continuará con las diligencias correspondientes.

Prensa Jefatura departamental