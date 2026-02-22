DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

A través de redes sociales están circulando videos de la situación en lugares como Guadalajara, Jalisco, Nayarit, entre otros.

Medios mexicanos reportan que el ejército del país abatió este domingo a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y uno de los hombres más buscados por Estados Unidos.

El ejército mexicano confirmó la muerte de ‘El Mecho’. En un comunicado aseveró que el “Mencho” resultó herido en un operativo realizado en la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco (oeste), y murió “durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirma la muerte del 'Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Oseguera, un exoficial de policía, era el líder en las sombras del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo que tomó su nombre del estado occidental del mismo nombre, donde se encuentra la segunda ciudad de México, Guadalajara.

La noticia se conoció tras una operación de fuerzas federales que desató incendios de vehículos y bloqueos de carreteras en el estado de Jalisco, al oeste de México, según informó el gobernador, Pablo Lemus Navarro.

Debido a esto, civiles armados bloquearon este domingo diversas vías del estado de Jalisco, informaron autoridades locales, tras el operativo de fuerzas federales en la localidad de Tapalpa.

#ATENCIÓN | Caos en varios estados mexicanos tras muerte de ‘El Mencho’, jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación. Videos muestran autos incinerados, tiroteos y miedo en las calles.



La muerte de este peligroso criminal, por quien EE. UU. ofrecía una recompensa de 15 millones de… pic.twitter.com/bzrCEH5pyw — NTN24 (@NTN24) February 22, 2026

Jalisco, sede del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se ha visto sacudido en los últimos años por diversos episodios de violencia. El estado albergará cuatro partidos del Mundial de fútbol 2026, que comienza en junio.

“Fuerzas federales realizaron hace unas horas un operativo en Tapalpa que ha derivado en enfrentamientos en la zona”, dijo en X el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.

“A raíz de dicho operativo, en distintos puntos de esa región y en otros puntos de Jalisco, individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades”, añadió.

Hasta el momento, las autoridades federales no han dado detalles ni si hubo detenciones o fallecidos durante el operativo.







