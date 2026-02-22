DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

El reencuentro entre Mirtha Legrand y Jimena Monteverde en la pantalla de El Trece estuvo cargado de emoción y dejó uno de los momentos más sensibles de la noche.

Aunque ya pasaron varias semanas desde la escandalosa salida de Jimena Monteverde de La Noche de Mirtha, por la pantalla de El Trece, la sensación de vacío todavía se hacía notar en el programa.

Legrand dejó en claro públicamente que para ella el tema estaba superado, pero en cada emisión de sábado se hacía notar la ausencia de la chef, cuya participación se había convertido en parte del ritual del programa. La cocinera no podía estar presente debido a su compromiso como conductora de La Cocina Rebelde (El Trece), lo que obligó a reorganizar su rutina laboral.

“Ahora tenemos a Jimena, que viene. Jimena, qué linda, me haces llorar”, dijo la conductora emocionada. Además, agregó sobre lo sucedido: “Fue tan escandaloso todo lo que han hecho, lo que han dicho”.

La cocinera, también emocionada, expresó: “Para mí es un orgullo estar, Mirtha, en esta mesa. Y estoy muy feliz de estar con vos”. Luego la elogió: “Estás tan linda, tan bien y tan maravillosa. Y tus palabras no las dice cualquiera en este medio. Solamente la número uno se juega por su equipo”.

“A partir de hoy y para siempre. A partir de hoy me van a tener que esperar un ratito que termine mi vivo y me vengo para acá”, afirmó y concluyó la cocinera.

Cómo fue el acuerdo por la continuidad de Jimena Monteverde

Luego de que Mirtha Legrand manifestara su malestar tanto a la producción como a las autoridades de El Trece por la salida de Jimena Monteverde, y la incompatibilidad de horarios entre el programa en vivo de la cocinera y la grabación del histórico ciclo, se llegó a un acuerdo para que la chef continúe formando parte del envío… aunque con un formato diferente.

La solución fue intermedia: Monteverde grabaría en soledad la presentación del menú y, una vez finalizada esa cápsula, partiría rápidamente hacia el estudio de La Cocina Rebelde, el ciclo que conduce en vivo. De esta manera, cumpliría con ambos compromisos, pero sin compartir físicamente la mesa con la conductora.

El resultado fue que ambas no volvieron a cruzarse en el estudio. Cuando Legrand llegó para grabar el programa que se vio este sábado 21/02, la cocinera ya había cumplido su parte y se había retirado rumbo a su otro compromiso televisivo. La información fue revelada en Intrusos, por la pantalla de América TV.

“¿Qué es lo que decíamos hace un rato? Que no se cruzaron en ningún momento Mirtha Legrand y Jimena Monteverde. Bueno, la cuestión es que Mirtha entra al estudio y le comunican que se acababa de ir Jimena Monteverde, que ya había grabado”, relató Daniel Ambrosino.

Según el periodista, la reacción de la diva fue inmediata y contundente: “¡¿Me están cargando?!“. “Mirtha Legrand, odiada con toda la situación con respecto a la grabación del Copetegate de Jimena Monteverde”, sentenció Ambrosino, mientras que Adrián Pallares deslizó que seguramente “esto termina mal”.

Mirtha entró al estudio, se lo comunicaron, se hizo un silencio tremendo, sepulcral, le acomodaron las tarjetitas como para empezar a grabar y se fueron todos del estudio”, concluyó el panelista, describiendo un clima cargado de incomodidad y dejando abierta la incógnita sobre si la conductora hará alguna referencia pública al episodio en el programa que saldrá al aire este sábado por la noche.