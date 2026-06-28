El gran gesto de Dibu Martínez con un periodista de Bangladesh: “Amo cómo ellos se sienten argentinos”

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El arquero de la Selección Argentina revolucionó las redes con un notable gesto hacia un cronista asiático tras el partido. Mirá el video y enterate qué dijo.

En medio del furor y el asedio periodístico que suele rodear a las figuras de la Selección Argentina en las zonas mixtas, Emiliano “Dibu” Martínez volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más queridos por el público, no solo en su tierra natal, sino en los rincones más impensados del planeta.

Mientras caminaba a paso firme rodeado de micrófonos y cronistas que le pedían declaraciones en español, el arquero detuvo su marcha de inmediato al escuchar una palabra clave que resonó desde el fondo: “Bangladesh”.

Al percatarse de que un periodista de ese país intentaba obtener su testimonio, el marplatense no dudó en frenar, apartarse sutilmente del flujo de la prensa mayoritaria y regalarle unos minutos de total atención.

Un ida y vuelta con el corazón

Con una sonrisa imborrable y absoluta predisposición, el “Dibu” recordó su paso por el país asiático, donde causó un revuelo histórico hace un tiempo: “Me encantan los fanáticos. Ya estuve ahí y realmente amo ese país”, expresó en inglés, mostrando una enorme comodidad al hablar del fenómeno.

El periodista le transmitió el gran anhelo del pueblo bangladesí, recordándole que allí todos esperan volver a ver a la “Scaloneta” en una final. Ante esto, Martínez se mostró conmovido y elogió la pasión incondicional que se vive en esas latitudes:

“Sé lo locos que están por nosotros. Fue una hermosa experiencia estar allá. Amo su apoyo, amo la forma en que ellos son argentinos de alguna manera… Así que todo mi amor para Bangladesh”, destacó.

El gesto del arquero del Aston Villa no tardó en volverse viral. Mientras otras estrellas de elite suelen esquivar los micrófonos en los pasillos de los estadios, la calidez y el respeto del “Dibu” hacia un medio que representa a una de las hinchadas más fieles y distantes del mundo reafirma su identidad como un verdadero ídolo popular sin fronteras.

Agencia NA.