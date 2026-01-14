El gobierno provincial refuerza la prevención contra la trata en fiestas populares

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

Durante el desarrollo de la 54° edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante, el gobierno provincial puso en marcha su agenda de prevención y difusión contra la trata en eventos masivos, con el objetivo de dar visibilidad a la Línea 145 de denuncias, en el marco de la campaña Verano Seguro.

La actividad es impulsada por el Consejo Provincial de Prevención, Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Tráfico y la Trata de Personas, que trabaja de manera conjunta con la División de Trata de la Policía de Entre Ríos a través de un stand informativo y recreativo.

Durante las cinco noches del festival, que contó con una masiva afluencia de público, se entregó folletería específica sobre trata de personas y grooming. La coordinadora del Consejo Provincial, Silvina Calveyra, destacó el abordaje integral realizado; y explicó: “Dialogamos con los asistentes y compartimos un espacio pensado para la niñez y la adolescencia con juegos de mesa, dibujo y pintura. El fin es concientizar desde temprana edad sobre los riesgos y las nuevas modalidades de captación vinculadas al uso de la tecnología”.

Calveyra subrayó que para la gestión provincial es fundamental la permanencia en eventos de esta magnitud, que reciben a turistas de otras provincias y países vecinos. “Estar presentes nos permite visibilizar la complejidad de este delito y difundir los canales de denuncia para llegar a tiempo, evitando la explotación de seres humanos en cualquiera de sus formas”, concluyó.

El operativo contó también con el acompañamiento en el marco del festival, de la directora del Área de la Mujer de la municipalidad de Federal, de Flavia Molina, reforzando el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado.