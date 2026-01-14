Diario Análisis Litoral

Desde 2006 somos el primer portal de noticias del litoral

Frigerio realizó un balance de los dos primeros años de gestión y trazó lineamientos para 2026

Redacción 13 enero, 2026
La Policía Rodoviaria Federal (PRF) de Brasil lanzó una fuerte advertencia a los turistas argentinos que viajan hacia las playas

Redacción 13 enero, 2026
Javier Milei viajará a Asunción para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea: Lula es el único presidente que aún no confirmó su presencia

Redacción 13 enero, 2026

campaña trata

El gobierno provincial refuerza la prevención contra la trata en fiestas populares

Redacción 14 enero, 2026
Dante Gebel 2027: peronistas huérfanos y libertarios heridos construyen la candidatura del pastor influencer que quiere derrotar a Milei

Redacción 13 enero, 2026