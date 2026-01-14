Respaldo a la gestión de Francisco Azcué y su equipo de gobierno en Concordia

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos manifiesta su firme respaldo al intendente Francisco Azcué y a todo su equipo de gestión frente a las presiones y maniobras que pretenden condicionar el proceso de ordenamiento institucional que se lleva adelante en la ciudad de Concordia.

​Entendemos que transformar una realidad estancada por décadas no es tarea de un solo hombre, sino de un equipo técnico y político comprometido con la transparencia. Por ello, reivindicamos la labor de cada funcionario y trabajador municipal que, con valentía, está llevando a cabo las tareas de auditoría, revisión de contratos y optimización del gasto público.

Estas acciones son el pilar fundamental para devolverle a Concordia el futuro que sus ciudadanos eligieron en las urnas.

​Hacemos un llamado a la cordura y a la madurez democrática de todos los sectores.

La responsabilidad de garantizar la paz social recae sobre todos los actores: políticos, gremiales y sociales. No es momento para la mezquindad ni para el uso de métodos que busquen entorpecer la administración pública bajo intereses particulares.

​Desde la UCR Entre Ríos instamos a:

​Garantizar la gobernabilidad: Respetar la autonomía del equipo municipal para tomar las decisiones necesarias que permitan sanear las cuentas públicas.

​Actuar con altura cívica: Que el diálogo sea la herramienta exclusiva para la resolución de conflictos, dejando de lado cualquier intento de amedrentamiento hacia el Intendente o sus colaboradores.

​Sostener el rumbo del cambio: Ratificar que el equipo de gobierno de Concordia cuenta con el apoyo orgánico de nuestro partido para seguir adelante con las reformas estructurales que la ciudad necesita.

​La transparencia y el orden no son negociables. Acompañamos a Francisco Azcué y a su equipo en este desafío ético de gestionar con la verdad y la responsabilidad como banderas.

​Comité Provincial UCR Entre Ríos

Paraná, 14 de enero de 2026.