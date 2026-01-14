Respaldo a la gestión de Francisco Azcué y su equipo de gobierno en Concordia
El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos manifiesta su firme respaldo al intendente Francisco Azcué y a todo su equipo de gestión frente a las presiones y maniobras que pretenden condicionar el proceso de ordenamiento institucional que se lleva adelante en la ciudad de Concordia.
Entendemos que transformar una realidad estancada por décadas no es tarea de un solo hombre, sino de un equipo técnico y político comprometido con la transparencia. Por ello, reivindicamos la labor de cada funcionario y trabajador municipal que, con valentía, está llevando a cabo las tareas de auditoría, revisión de contratos y optimización del gasto público.
Estas acciones son el pilar fundamental para devolverle a Concordia el futuro que sus ciudadanos eligieron en las urnas.
Hacemos un llamado a la cordura y a la madurez democrática de todos los sectores.
La responsabilidad de garantizar la paz social recae sobre todos los actores: políticos, gremiales y sociales. No es momento para la mezquindad ni para el uso de métodos que busquen entorpecer la administración pública bajo intereses particulares.
Desde la UCR Entre Ríos instamos a:
Garantizar la gobernabilidad: Respetar la autonomía del equipo municipal para tomar las decisiones necesarias que permitan sanear las cuentas públicas.
Actuar con altura cívica: Que el diálogo sea la herramienta exclusiva para la resolución de conflictos, dejando de lado cualquier intento de amedrentamiento hacia el Intendente o sus colaboradores.
Sostener el rumbo del cambio: Ratificar que el equipo de gobierno de Concordia cuenta con el apoyo orgánico de nuestro partido para seguir adelante con las reformas estructurales que la ciudad necesita.
La transparencia y el orden no son negociables. Acompañamos a Francisco Azcué y a su equipo en este desafío ético de gestionar con la verdad y la responsabilidad como banderas.
Comité Provincial UCR Entre Ríos
Paraná, 14 de enero de 2026.