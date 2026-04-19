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El gobernador Rogelio Frigerio acompañó este sábado al Club Social y Deportivo Federación en la celebración de su 125° aniversario, donde destacó su rol social y la trayectoria histórica de la institución en la comunidad.

El mandatario fue recibido en el club por su presidente, Leandro Silvestri, y estuvo acompañado por el presidente de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg); el presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM); Alejandro Daneri; y el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga.

Al hacer uso de la palabra, Frigerio felicitó al presidente y a todos los socios del club por sus 125 años. “Este festejo también es para honrar a aquellos que en 1901 tomaron la decisión valiente de empezar un club y también a aquellos que en la década del 70 lo volvieron a intentar”, rememoró.



En esa línea, valoró el rol social de la institución al considerar que “ha cumplido el principal objetivo de un club”, que es hacer sentir a sus socios “en casa”. “Eso se prueba cuando uno le pregunta a los socios, ¿qué sienten por el club?, yo lo he hecho y me dicen que se sienten en casa”, afirmó.





Por último, reiteró sus felicitaciones y agradeció “a todos los vecinos de Federación por cómo me tratan cada vez que visito la ciudad”.

Por su parte, Carlos Cecco, expresó a todos los socios “mi agradecimiento en especial porque poder vivir este día y compartir esto con ustedes es realmente un sueño”, dijo al recordar su paso por la institución en los años 70. También expresó su gratitud hacia los socios y elogió a la comisión directiva actual “por mantener vivo el legado del club”.

En tanto, Leandro Silvestri, agradeció a todos por acompañarlos: “Este día no solo es importante por cumplir 125 años, que no es poco, es porque nos encuentra trabajando por esta institución que tanto representa para nuestra ciudad”, expresó, al tiempo que instó a todos los socios a continuar trabajando por ese espacio que “debe ser genuino donde prevalezcan los valores tales como la honestidad, el respeto, la solidaridad, la cooperación y el trabajo en equipo, brindando ayuda constante a cada disciplina deportiva”.

La celebración se desarrolló en el gimnasio de la institución en la ciudad de Federación e incluyó una cena que reunió a socios, autoridades e invitados especiales. Durante la jornada se llevó adelante el acto protocolar con bendición religiosa, el descubrimiento de una placa conmemorativa, la entrega de reconocimientos entre otras.