Edmundo González se juramenta: Washington no puede certificar a dos presidentes y Marco Rubio debe escoger

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Las amenazas contra María Corina Machado no buscan impedir su regreso a Venezuela. Buscan impedir su firma y la juramentación de Edmundo González Urrutia.

Caracas / Washington – En las ultimas horas empezó a difundirse la versión sobre una escalada de amenazas contra la líder opositora venezolana María Corina Machado. Nuestro análisis indica que el objetivo no es impedir su regreso físico a Venezuela, sino neutralizar su firma.

Hace días, Machado denunció que recibe amenazas diarias de miembros del poder ejecutivo liderado por Delcy Rodríguez y de estructuras vinculadas a los colectivos. Nos preguntamos: ¿Por qué amenazar a alguien que ya está fuera del país?

Si el único objetivo fuera impedir su ingreso, bastaría con cerrar el espacio aéreo, como ocurrió en junio. Cuando una persona es amenazada fuera del territorio nacional, entendemos que el temor no es por su cuerpo en el aeropuerto de Maiquetía, sino por lo que puede activar desde el exterior.

Lo que puede activar es la juramentación de Edmundo González Urrutia.

La firma que lo cambia todo

Según nuestra información, Machado advirtió que juramentará a González Urrutia. Esto explica la reacción del gobierno y de sectores del interinato.

El mecanismo legal que analizamos está fuera del alcance de Caracas. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, designado por la Asamblea Nacional electa en 2015, podría juramentar a González Urrutia invocando el artículo 231 de la Constitución de Venezuela. La ceremonia podría ser remota, por videoconferencia. González Urrutia no necesitaría entrar a Venezuela. Machado tampoco.

Con esa juramentación, González Urrutia nombraría a María Corina Machado como vicepresidenta. Este no sería un segundo caso Juan Guaidó, con un presidente interino frente a un dictador. En este caso, hablamos de una líder interina que tiene una relación directa con Washington y que, según nuestras fuentes, debe seguir las instrucciones de Donald Trump.

Contamos con un respaldo documental ubicado en Panamá: las actas electorales. Por lo tanto, no es necesario un nuevo Consejo Nacional Electoral. No es necesario un nuevo Tribunal Supremo negociado en Caracas. No es necesario un nuevo voto. Es una decisión, no un proceso.

Por qué Washington queda atrapado

Si Edmundo González Urrutia es juramentado, nuestro análisis muestra que Washington enfrentará complicaciones en cinco frentes legales que hoy son frágiles:

1. El acuerdo petrolero se vuelve impugnable. El acuerdo fue firmado por un gobierno cuyo mandato expiró el 3 de julio. Un presidente con mandato electoral verificado tendría autoridad para revisarlo. El artículo 150 de la Constitución de Venezuela exige aprobación de la Asamblea Nacional para ciertos contratos. Ningún comité de riesgo aprueba un contrato bajo disputa de representación.

2. El oro en Londres queda bloqueado. Hay 31 toneladas de oro venezolano bloqueadas en el Banco de Inglaterra. Los tribunales británicos deciden según a quién reconoce el Reino Unido como jefe de Estado. Si aparece un presidente juramentado, la certificación se vuelve imposible de emitir sin controversia.

3. La inmunidad de Delcy Rodríguez en Estados Unidos pierde base legal. Esta es una protección determinada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, no por un juez. Washington no puede certificar a dos jefes de Estado para el mismo país. El Departamento de Estado tendría que escoger por escrito ante un tribunal. Cuando esa decisión queda registrada en un tribunal, se vuelve permanente.

4. El caso de Nicolás Maduro. Sus abogados alegan inmunidad soberana. Para ganar ese punto, la Fiscalía debe sostener que él no era el jefe de Estado legítimo. Eso significa declarar quién ganó la elección. La juramentación obliga a la Fiscalía a responder antes de estar lista.

5. Trece mil millones de dólares en el Tesoro cambian de propietario legal. La orden ejecutiva dice que los ingresos siguen siendo propiedad de Venezuela y que Estados Unidos actúa como custodio. Un presidente reconocido tendría legitimidad para reclamar esos fondos. Hoy, la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno, a través del Congreso, está auditando esas cuentas. Como vimos con el Secretario de Energía, el gobierno no entrega información.

Además, el 16 de septiembre, Venezuela fue retirada de la lista de países que incumplen sus compromisos, citando avances bajo la gestión interina. Si esa administración interina ya no es reconocida, esa certificación también pierde sustento.

Congreso, Rubio y Trump

Entendemos que el Congreso de Estados Unidos ya reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Esto no es una promesa futura. Es un acto cumplido. Su juramentación no pediría al Congreso nada nuevo. Solo pediría coherencia con lo que el Congreso ya votó. Políticamente, tiene bajo costo. Cualquier congresista de Florida puede firmar una resolución de apoyo en 24 horas.

Marco Rubio, paradójicamente, quedaría en una posición más fuerte. Él impulsó el reconocimiento de González Urrutia en el Congreso. Él propuso a Machado para el Premio Nobel. Esta semana dijo que debe haber elecciones. Una juramentación le permite decir que siempre estuvo en esa posición. Su único problema sería explicar por qué el veto contra Machado en la mesa de diálogo vino del Departamento de Estado que él dirige.

Donald Trump, según nuestro análisis, siempre se alinea con el ganador. El 3 de enero de 2025 dijo públicamente que Machado no tenía apoyo. Doce días después, se reunió con ella en la Casa Blanca. Su posición no es ideológica. Es por conveniencia. Si la juramentación ocurre con apoyo internacional, no se opondrá. La reclamará como un logro propio. Dirá que fue posible porque él sacó a Maduro en 48 minutos.

Trump tiene un problema que él mismo confesó: tiene un logro en Venezuela que la prensa no cubre. Una juramentación con reconocimiento internacional y fecha electoral es exactamente el tipo de noticia que la prensa sí cubre. Le permitiría cambiar el argumento de barriles de petróleo a democracia, como le piden en Fox News. El único escenario en el que se opondría es si ocurre sin aviso previo. No tolera la sorpresa.

El tiempo es la única moneda

Vemos que el problema no es si Washington se opone a la juramentación, sino cuándo ocurre.

Si ocurre antes del 3 de noviembre, explota en plena campaña electoral. Obliga a la Casa Blanca a escoger un bando en una semana difícil. Deja el acuerdo petrolero expuesto, justo cuando el congresista Joaquín Castro presentó una moción para citar al gobierno de Trump por el acuerdo petrolero con Alejandro Betancur. Castro dijo que miles de millones de dólares han cambiado de manos sin saber quién se beneficia.

Si ocurre después del 2 de octubre, cuando la Fiscalía declara por escrito que Maduro no era el jefe de Estado legítimo, la juramentación ya no es un acto unilateral de la oposición. Se convierte en una consecuencia natural de lo que un tribunal ya estableció.

Mientras tanto, Machado continúa presionando. Como confirmó la Misión de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, que concluye que el aparato represivo del Estado venezolano permanece intacto, las garantías de seguridad no existen. Las medidas cosméticas, como desbloquear sitios web de noticias, no cambian nada.

Por lo tanto, concluimos: No temen su llegada. Temen lo que puede activar. No es su cuerpo. Es su firma. Y esa firma obliga a Washington a escoger.