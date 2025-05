¿Destino turístico en crecimiento? En Concordia se sigue promocionando lo que no se cuida.

La Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) continúan trabajando de forma articulada para posicionar a la ciudad como un destino integral y diverso. Las recientes acciones de promoción y difusión reafirman este compromiso, sumando presencia en medios nacionales, redes sociales y eventos de gran impacto nacional e internacional, según información enviada a este medio en los últimos días.



Sin embargo, este “posicionamiento” parece más una puesta en escena que una política real de desarrollo. Mientras se pagan viajes de prensa y se organizan eventos promocionales, uno de los principales atractivos naturales como el paraje y camping “La Tortuga Alegre” languidece en el más absoluto abandono. No hay infraestructura, no hay servicios, y lo más indignante: el concesionario “propietario” “in eternun” sigue cobrando entrada como si brindara algo, recaundando importantes cifras diarias.

¿Dónde están las autoridades municipales y provinciales cuando se trata de defender los recursos de Concordia? El daño que provoca este abandono no solo afecta a los vecinos y turistas, sino también a la imagen de la ciudad. A esto se suma la depredación ictícola, un verdadero crimen ambiental que se comete a la vista de todos. Redes ilegales barren el lecho del río sin control, mientras Prefectura se concentra en exigir permisos a los pescadores deportivos, pero parece no ver —o no querer ver— a los verdaderos responsables de la pesca furtiva.

Durante el último fin de semana largo, Concordia fue anfitriona de un Viaje de Prensa (Fam Press) que reunió a reconocidos periodistas y generadores de contenidos especializados en turismo. Participaron Ciudadanos Viajeros, Enlace Turístico, Editorial Perfil, HSM Daily, C5N, LADEVI, Radar de Viaje, Reportur y Turismo 12. A lo largo de su estadía, visitaron diversos atractivos y mantuvieron encuentros con prestadores locales del sector.

¿Visitaron también los lugares que muestran la otra cara del turismo en Concordia? ¿Vieron el estado de las termas que supieron ser orgullo de la ciudad? ¿El Perilago sin propuesta ni desarrollo, con estructuras improvisadas y falta total de planificación? ¿La falta de servicios básicos en zonas clave?

Además, el reconocido creador de contenidos Gabriel Franco, de Tripin Argentina, con más de 1,2 millones de seguidores en redes sociales, visitó Concordia destacando la identidad local, la naturaleza, gastronomía y la hospitalidad del lugar.

Salto chico , un atractivo internacional , despreciado sin ningun plan a la vista , las barrancas del parque San Carlos , pierden cientos de metros de su geografia ante la falta de proteccion de sus costas .



Una hospitalidad que no alcanza cuando la infraestructura no acompaña y cuando los recursos naturales son explotados sin control ni supervisión. No alcanza con vender “experiencias” si no se garantiza la calidad mínima para disfrutarlas.

Paralelamente, el destino tuvo presencia con un stand institucional en la 48° Fiesta Nacional del Surubí en Goya, Corrientes, acompañando la promoción turística en uno de los eventos de pesca deportiva más convocantes del país.

Y mientras se festeja la pesca deportiva en otros puntos del país, en Concordia se permite, con total pasividad estatal, que se arrase con el recurso ictícola. Una contradicción que debería avergonzar a quienes ocupan cargos públicos y miran para otro lado.

Fuente : Analisis Litoral