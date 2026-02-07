WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

¿Resulta necesario recurrir a “especialistas” capitalinos para abordar problemáticas sociales en Concordia) a mitad de una gestión municipal?

¿Recién ahora se está organizando un área que debería haber actuado desde el primer día?

¿O estamos frente a una admisión implícita de que el municipio no cuenta con la idoneidad ni la capacidad técnica suficiente para llevar adelante tareas básicas de diagnóstico y planificación?

Las preguntas no son menores, sobre todo cuando en la ciudad existen profesionales de reconocida trayectoria, con conocimiento territorial, experiencia en consumos problemáticos, pobreza estructural y entramados sociales complejos, que bien podrían haber sido convocados para realizar —con menor costo y mayor arraigo— un diagnóstico sobre una realidad ampliamente conocida.

El interrogante que nadie responde: ¿cuánto cuesta?

Otra pregunta inevitable es cuánto dinero público implica traer especialistas externos para investigar fenómenos que Concordia arrastra desde hace décadas (que habrían cobrado 120.000 u$s, según información de pasillos ).

¿Se trata de una inversión estratégica o de un gasto innecesario para confirmar lo que ya se sabe?

Porque si el destino final del diagnóstico es el “combate contra las drogas”, resulta difícil ignorar que las adicciones en Concordia tienen múltiples aristas:

desmotivación social, pobreza estructural, economías informales, familias fragmentadas, falta de oportunidades reales y, paradójicamente, también consumos asociados a sectores con mayores recursos.

La pobreza y la riqueza, en este punto, se equiparan en carencias distintas pero igual de profundas.

Revitalizar para integrar: discurso ambicioso, ejecución incierta

Desde el Observatorio Social se anunció el Plan de Revitalización de la Zona Noroeste, presentada como una estrategia integral para intervenir en la “segunda ciudad más pobre del país”. El proyecto promete:

Superar la pobreza estructural

Abordar el desarrollo infantil temprano

Mejorar educación, infraestructura y empleo

Impulsar la economía social

Fortalecer el sector público local

Generar condiciones para atraer inversiones

El objetivo declarado es transformar de manera definitiva a Concordia.

La pregunta es si este nivel de ambición llega demasiado tarde, o si funciona como una narrativa que intenta compensar años de baja efectividad en la gestión social.

Consumos problemáticos: ¿política de Estado o parche de gestión?

Según lo informado, el trabajo sobre consumos problemáticos comenzó con una reunión en diciembre de 2025 y se puso en marcha recién en 2026, con la idea de elaborar un diagnóstico local y fortalecer redes existentes.

Aquí surge otro interrogante clave:

¿cómo es posible que una problemática tan visible haya necesitado más de un año de gestión para empezar a ser abordada de manera “integral”?

Si la intención es construir una política basada en evidencia y que trascienda gobiernos, cabe preguntarse si la actual gestión municipal está en condiciones reales de liderar ese proceso, o si simplemente delega responsabilidades en estructuras externas para cubrir vacíos propios.

Lo que no se dice

Tal vez el punto más sensible sea este:

si el diagnóstico arroja conclusiones previsibles —territorios vulnerables, falta de oportunidades, redes débiles— ¿qué cambia realmente?

¿Habrá decisiones políticas concretas, presupuesto sostenido y seguimiento real?

¿O se trata de otro informe bien intencionado con destino de archivo?

Porque Concordia no necesita más diagnósticos para saber que duele.

Necesita capacidad, decisión y coherencia para gestionar lo poco o mucho que se administra.

Y quizás la pregunta de fondo sea esta:

¿la llegada de “expertos” externos fortalece al municipio o expone, una vez más, sus propias limitaciones?

Redacción Análisis Litoral