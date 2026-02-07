Entre Ríos avanza en diálogos con empresarios turcos del sector cárnico
El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia, recibió en la sede de la Representación provincial a autoridades de la Cámara de Comercio Argentino-Turca y a empresarios del sector cárnico de Turquía, en el marco de un encuentro destinado a continuar los diálogos comerciales y explorar oportunidades de negocios entre la provincia y ese país.
Participaron de la reunión Özgür Demir, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Turca; İlhami Başkan, CEO de BAŞKANLAR HOLDİNG; y Safa Serhat Ozer, director de la empresa MERKEZ CARNE.
Durante el encuentro se abordaron las potencialidades productivas de Entre Ríos, con especial énfasis en la industria cárnica, y se analizaron posibles líneas de cooperación comercial entre productores entrerrianos y empresas turcas.
Asimismo, se acordó que, en una próxima visita de la delegación empresaria a la Argentina, se realizará una recorrida por la provincia de Entre Ríos para mantener encuentros con productores locales y profundizar el análisis de las oportunidades de vinculación y desarrollo de negocios.
“Entre Ríos tiene una fuerte identidad productiva y un sector cárnico con gran capacidad y calidad. Estos encuentros nos permiten abrir canales de diálogo directo con empresarios internacionales y avanzar en vínculos concretos que potencien las oportunidades de nuestra provincia”, expresó José Moulia.