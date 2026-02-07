WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

El representante del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, José Moulia, recibió en la sede de la Representación provincial a autoridades de la Cámara de Comercio Argentino-Turca y a empresarios del sector cárnico de Turquía, en el marco de un encuentro destinado a continuar los diálogos comerciales y explorar oportunidades de negocios entre la provincia y ese país.

Participaron de la reunión Özgür Demir, presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Turca; İlhami Başkan, CEO de BAŞKANLAR HOLDİNG; y Safa Serhat Ozer, director de la empresa MERKEZ CARNE.

Durante el encuentro se abordaron las potencialidades productivas de Entre Ríos, con especial énfasis en la industria cárnica, y se analizaron posibles líneas de cooperación comercial entre productores entrerrianos y empresas turcas.

Asimismo, se acordó que, en una próxima visita de la delegación empresaria a la Argentina, se realizará una recorrida por la provincia de Entre Ríos para mantener encuentros con productores locales y profundizar el análisis de las oportunidades de vinculación y desarrollo de negocios.

“Entre Ríos tiene una fuerte identidad productiva y un sector cárnico con gran capacidad y calidad. Estos encuentros nos permiten abrir canales de diálogo directo con empresarios internacionales y avanzar en vínculos concretos que potencien las oportunidades de nuestra provincia”, expresó José Moulia.