Diario Análisis Litoral

Desde 2006 somos el primer portal de noticias del litoral

Información relacionada

WhatsApp Image 2026-01-30 at 08.13.48 (1)

¿Diagnóstico tardío o incapacidad local? Interrogantes sobre el “Plan de Revitalización” en Concordia

Redacción 7 febrero, 2026
o_1769796494

Rutas detonadas, Estado devastado y la crítica selectiva: cuando el diagnóstico llega tarde

Redacción 7 febrero, 2026
Carnaval(3)

Turismo en Concordia: formación profesional, buenas intenciones y un déficit estructural que persiste

Redacción 7 febrero, 2026