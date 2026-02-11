WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

Los Carnavales de Hasenkamp llevaron toda su energía, brillo y tradición desde la costa del Paraná hasta el corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Con una impactante puesta en escena frente al Obelisco, la delegación entrerriana mostró que el carnaval se vive con pasión, color y alegría.

La agenda en CABA incluyó además una visita institucional a la Representación del Gobierno de Entre Ríos en Buenos Aires, donde fueron recibidos por el representante provincial, José Moulia. El encuentro permitió seguir fortaleciendo la promoción turística y cultural de la provincia, posicionando a Hasenkamp como uno de los grandes atractivos del verano entrerriano.

Durante la jornada participaron Fabiana Battisti, presidenta de los Carnavales; Juan Carlos Cian, director ejecutivo; Ludmila Stang, directora del área de Turismo; y Natalia Lucchesi, directora del área de Cultura.

La comitiva también desarrolló acciones de prensa junto a figuras reconocidas e influencers, ampliando la visibilidad del evento y proyectando el carnaval entrerriano a nuevos públicos.

Con esta presentación en la capital del país, los Carnavales de Hasenkamp reafirman su identidad y consolidan su lugar como una de las celebraciones más vibrantes de Entre Ríos.

Más información: https://carnavaleshasenkamp.com.ar