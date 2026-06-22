Desde Funes, Di María elogió el récord histórico de Lionel Messi como máximo goleador en mundiales

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El “Fideo” celebró la clasificación argentina y se rindió ante la vigencia del astro rosarino. La ciudad se transformó en el epicentro de los festejos celestes.

Ángel Di María siguió de cerca la gran victoria de la selección argentina y sumó su reconocimiento al histórico logro de Lionel Messi desde la tranquilidad de su residencia en Funes. El exjugador de la albiceleste vivió el minuto a minuto del encuentro que selló el pase del equipo a la próxima instancia del certamen internacional, uniendo su voz a la de miles de hinchas locales.

El emblemático futbolista argentino presenció el encuentro ante Austria desde Funes, ciudad donde reside, y no ocultó su admiración por Lionel Messi, su amigo y actual capitán de la Selección. Tras el pitazo final que selló la victoria por 2 a 0, el entorno del deportista y sus redes sociales reflejaron la emoción por una jornada que quedará marcada en la historia del fútbol mundial.

El partido consagró una vez más al astro rosarino, quien alcanzó la impactante marca de 18 goles anotados en copas del mundo, consolidándose en la cima histórica. En lo que va de esta edición de 2026, el capitán argentino arrastra un presente demoledor con 5 tantos convertidos en apenas dos presentaciones, una cifra que revalida su vigencia absoluta y su capacidad para seguir batiendo récords de manera constante.

La Scaloneta comanda con puntaje ideal su zona y genera una enorme expectativa comunitaria de cara a las instancias de eliminación directa. El combinado nacional cerrará su participación en la fase inicial del campeonato este sábado 27 de junio a las 23 horas, cuando se mida ante el seleccionado de Jordania, en un partido que los vecinos de la región esperan con el mismo entusiasmo y pasión de siempre.