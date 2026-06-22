“Tenés la rueda baja”: la nueva estafa que ya registra dos casos graves en Fisherton

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Los dos casos se dieron entre mayo y junio. Las víctimas fueron dos ancianos, quienes fueron abordados por un falso mecánico que ofreció reparar un neumático. El perjuicio económico, según los dos denunciantes, fue altísimo

Dos denuncias por estafa ocurridas entre mayo y junio en Fisherton exponen una nueva modalidad del “Cuento del tío” en Rosario. Un delincuente aborda, generalmente a un anciano, y bajo el argumento de que supuestamente tiene un neumático desinflado le comenta que es mecánico y se lo puede solucionar en el falso taller que está en las inmediaciones. Sin embargo, cuando las víctimas acceden a que suba a su vehículo pierden todo tipo de posibilidades de zafar del robo.

El primero de los casos fue denunciado por un hombre de 78 años el pasado 17 de mayo. Según indicó, el día anterior fue a cargar combustible a una estación de servicios ubicada en Navarro y Rodó en horas de la mañana. Al salir, una persona le hizo señas y frenó la marcha. Era un hombre que vestía un mameluco y que le decía que tenía una rueda con problemas, que podía arreglar el inconveniente en su taller.

Cuando el automovilista fue a la vuelta de la Shell se encontró con un cómplice del falso mecánico. Entre los dos sospechosos sacaron algunas partes del Etios de la víctima y acto seguido colocaron unos repuestos. Luego, le anunciaron que debía 8 mil dólares por las autopartes y unos 70 mil pesos por la mano de obra. Como el hombre lógicamente no disponía de ese dinero, se subieron a su rodado y lo acompañaron hasta su casa.

La víctima entregó en su casa 1.300 dólares. Después llevó a los dos delincuentes a un cajero automático de Eva Perón y Donado, extrajo 400 mil pesos de su cuenta y se los dio. Volvieron a ir a su propio domicilio y desde el homebanking le hicieron dos transferencias por 900 mil pesos.

Todo no terminó allí. El hombre de 78 años fue trasladado en su auto hasta Córdoba entre Mitre y Entre Ríos, donde los ladrones usaron sus tarjetas para comprarse ropa y calzado por un monto superior a los 900 mil pesos.

Un caso parecido ocurrió el sábado pasado, cuando un hombre de 82 años fue hasta su auto, que estaba estacionado en Eva Perón y Kay. Un falso mecánico se acercó y afirmó que tenía un neumático pinchado y se ofreció a solucionarle el tema en un taller que supuestamente está en Donado y Casilda. La víctima accedió, lo hizo subir a su vehículo y lo trasladó hasta el punto indicado.

Cuando llegó el hombre junto con el falso mecánico se arrimó otro sospechoso. Entre ambos le pusieron un repuesto al rodado y le exigieron 4.200.000 pesos por el trabajo realizado. Como el automovilista no tenía esa plata, le sacaron el celular y desde su homebanking hicieron dos transferencias de cuatro millones de pesos cada una. Después, se bajaron en Eva Perón y Sánchez de Loria.

El anciano señaló que uno de los dos delincuentes tenía un “bulto” en una campera, por lo que infiere que podía llevar un objeto contundente o un arma de fuego.