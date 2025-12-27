De la F1 a la carnicería del pueblo: Colapinto y las fotos que se volvieron virales

WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied 0 Shares

El piloto argentino de Fórmula 1 disfruta de unos días de descanso en el país y generó repercusión en San Andrés de Giles al ser visto junto a su padre en comercios del pueblo, en una imagen que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Luego de completar la temporada 2025 de la Fórmula 1 con la escudería Alpine, Franco Colapinto regresó a la Argentina para pasar unos días de descanso antes de volver a Europa y comenzar la preparación para la próxima temporada. El piloto eligió hacerlo en familia y lejos de los grandes centros urbanos, en la localidad bonaerense de San Andrés de Giles.

Allí, una salida habitual terminó generando una fuerte repercusión entre los vecinos y en redes sociales, al mostrarse al joven piloto en una situación completamente cotidiana.

La visita a un supermercado que se volvió viral

Durante la tarde del 26 de diciembre, Colapinto fue visto recorriendo un supermercado del pueblo junto a su padre, Aníbal. En imágenes que comenzaron a circular rápidamente, se lo observa en una carnicería local, mirando los cortes de carne y conversando con el personal del lugar.

Otra de las postales que más llamó la atención lo muestra posando en la puerta del comercio con una bolsa de compras y un envase de leche chocolatada en la mano, una imagen sencilla que fue compartida y comentada por cientos de usuarios.

La presencia del piloto generó sorpresa entre los habitantes de San Andrés de Giles. Según contaron desde el comercio, el padre de Colapinto es un cliente habitual del lugar, ya que tiene un campo en la zona y suele visitar la localidad con frecuencia, aunque esta fue la primera vez que lo hizo acompañado por su hijo.

Durante la recorrida, Franco se mostró accesible y se tomó fotos con vecinos y clientes que se acercaron a saludarlo. Esa actitud fue destacada por muchos seguidores, que valoraron la sencillez del piloto y la forma en la que mantiene costumbres ligadas a su vida cotidiana en Argentina.

Descanso, entrenamiento y actividades en el país

En sus primeros días en el país, Colapinto combinó el descanso con distintas actividades. En Buenos Aires asistió a un recital en el estadio Monumental y participó de encuentros deportivos. Al mismo tiempo, continuó con su rutina de entrenamiento y fue visto en un gimnasio utilizando indumentaria del Club Atlético Pilar, ciudad de la que es oriundo.

En sus redes sociales, el piloto compartió mensajes en tono distendido sobre su preparación física previa a las fiestas y su intención de aprovechar el tiempo en Argentina para recargar energías.

El regreso a Europa y lo que viene

Está previsto que Franco Colapinto regrese a Enstone, sede principal del equipo Alpine, a comienzos de enero. A fines de ese mes participará de ensayos privados en el circuito de Cataluña, mientras que en febrero se realizarán los tests oficiales en Bahréin. Según mencionó Infobae

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará en marzo, en Australia. Mientras tanto, el piloto argentino disfruta de unos días en casa, cerca de su familia y de escenas simples que lo muestran cercano y conectado con sus raíces.