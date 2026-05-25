Davico a Agmer: «Los invito a festejar en paz o a retirarse»

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“Los invito a festejar en paz o los invito a retirarse”.

El intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico (Juntos), confrontó al grupo de integrantes de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) que este lunes, durante los festejos por un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, que contó con la presencia del gobernador Rogelio Frigerio, se manifestaron en contra de la reforma previsional que impulsa el Poder Ejecutivo.

Las actividades comenzaron minutos antes de las 10 de la mañana en Plaza San Martín, donde se llevó adelante el izamiento de la Bandera, una ofrenda floral y la entonación del Himno Nacional Argentino.

Luego, el gobernador Rogelio Frigerio, el intendente Mauricio Davico y otras autoridades participaron del tradicional Tedeum en la Catedral San José, que oficio el obispo Héctor Luis Zordán.

Cerca de las 12 comenzó el acto oficial en el Corsódromo. Frente al palco principal, docentes e integrantes de Agmer desplegaron carteles con la consigna “No a la reforma previsional”, en el marco del rechazo gremial al proyecto enviado por el Ejecutivo entrerriano al Senado.

La manifestación se desarrolló de manera pacífica, aunque generó una fuerte respuesta del intendente Mauricio Davico al finalizar su discurso. “Acá, el Día de la Patria, cuando los chicos están desde las 3 de la mañana trabajando con los padres, acá no”, expresó dirigiéndose a los manifestantes. Luego, agregó: “Los invito a festejar en paz o los invito a retirarse”.

No solo se manifestó Agmer sino también la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). A”nte la presencia del Sr. Gobernador Rogelio Frigerio en los festejos de la Revolución de Mayo acto que se desarrolla en el Corsodromo de Gualeguaychú, la Multisectorial se hizo presente con pancartas y carteles para visibilizar el NO a la reforma Previsional y el malestar que afecta a los empleados Estatales”, indicó ATE.