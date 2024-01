Cuando Aníbal Fernández dijo: si gana Milei habrá “muertos y sangre”, por el bien de todos, que no se cumpla.

Compartir esta información

“Si lo que dicen es lo que van a hacer, esto solo cierra con represión. Van a tener muertos, van a tener sangre”, apuntó el mandatario de forma irresponsable en abril de 2023.

Ya estarían circulando diversas hipótesis , en relación a este y otros dichos de variados personajes, señalando a la CGT y al Kirchnerismo principalmente , por las amenazas publicas de los ultimos dias, para lo que les cabria el rigor de la justicia, incluso encuadrados en delitos de sedición .

Contudente rechazo: Aluvión de comunicados de entidades empresarias contra el paro del 24

Diferentes entidades empresarias y del comercio siguen expresando su rechazo al paro general que impulsado por la CGT este miércoles 24 de enero contra las medidas del gobierno de Javier Milei.



En tal sentido, la Federación Gremial del Comercio e Industria y el Foro Regional Rosario manifestaron preocupación por el paro “dado que el mismo implicará un enorme perjuicio para la actividad productiva en general”.



“El país se encuentra atravesando una situación económica y social muy delicada, que requiere de la dirigencia la mayor de las responsabilidades. En este sentido, es nuestra función promover el diálogo para arribar a los consensos necesarios para salir de esta coyuntura. No creemos que un paro general

sea el instrumento idóneo para avanzar en ese camino” apuntó el comunicado de la Federación Gremial.

“Es clara la necesidad de modificar el rumbo en las relaciones de laborales, para que contemplen la nueva realidad del mundo productivo.

Es fundamental discutir este nuevo marco en paz, para construir los acuerdos necesarios que permitan

que perdure en el tiempo. Consideramos, que dada la discusión legislativa en progreso y con las garantías judiciales otorgadas, no hay motivos para una medida de tal magnitud como un paro general”

, expresó la entidad en otro pasaje del documento difundido este lunes.

Y afirmó: “Ratificamos nuestra voluntad de diálogo y trabajo sostenido para consensuar los cambios necesarios que permitan sacar a la República Argentina de esta crítica situación”.

En tanto, desde el Foro Regional Rosario aseguraron que dado que tanto el DNU y la ley ómnibus no son definitivas y deben ser ratificada “los poderes del Estado están funcionando constitucionalmente”. Por tal caso, la institución insta a la reflexión de quienes motivan el paro general del próximo 24 de enero a respetar las instituciones y las instancias constitucionales, recordando la máxima que

expresa: “El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes” y no por vía asamblearia y al margen de las autoridades constitucionales.