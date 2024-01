Massa rechazó la vuelta de Ganancias y chicaneó a Milei: “rarezas de la libertad”

Compartir esta información

El ex ministro le reprochó al presidente la suba de las retenciones, del impuesto País y la restitución del IVA.

Sergio Massa rechazó la reposición del impuesto a las Ganancias para los trabajadores que impulsa Javier Milei y le reprochó todas las subas impositivas que aplicó en lo que va de su gobierno.

El ex ministro de Economía y ex candidato presidencial levantó una de sus principales banderas y aseguró que “el salario no es ganancia”, en referencia a la medida que tomó durante la campaña y que ahora Milei quiere revertir.

“Mientras se llevan al Tesoro Nacional 0,76 puntos del PIB aumentando el Impuesto PAIS y trasladando el costo a precios; le sacan a la gente la devolución de IVA, 0,25 del PIB”, sostuvo Massa en un comunicado difundido por el Frente Renovador.

Massa agregó que “mientras se llevan por supercosecha, devaluación y aumento de retenciones al Tesoro 1.3 del PIB, le devuelven a los más ricos del país en bienes personales 0,23 del PIB”.

“Mientras regalan en el blanqueo 1,4 del PIB en impuestos a los que evadieron, restituyen ganancias para darle una limosna a los gobernadores (0,17 del PIB) perjudicando así a 823 mil trabajadores”, completa el massismo. “Rarezas de la libertad”, chicanearon a Milei.

Massa también salió a jugar fuerte en contra de la suba de retenciones y le pidió a los diputados del peronismo que no voten la ley de Milei. “Es el momento de reconciliarse con el campo, tenemos que rechazar la suba de retenciones y dejar que la voten los libertarios y el PRO”, les dijo.