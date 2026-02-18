WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

A la hora de hablar del Horóscopo chino, la gran experta y a la que todos acuden es Ludovica Squirru. Febrero es uno de los meses más revolucionados en cuanto al horóscopo chino, y es que este mes sin dudas genera un gran impacto en la gente.

Siempre atenta a las predicciones que necesitaba escuchar su público, Ludovica Squirru apareció con grandes noticias para el mes de febrero. En esta ocasión predijo cuáles son los signos que finalmente encontrarán su camino este mes, ya que se trata de una época de sanación en varios aspectos.

La astróloga señaló cuáles son los pasos que no deberían dar los signos si quieren alcanzar la sanación total. Para la Rata dijo: “Se viene un proceso de resurgimiento necesario. Tras atravesar períodos de bloqueos, se vendrá el avance de proyectos demorados. La clave para la Rata será el desapego: solo soltando estructuras antiguas podrá capitalizar las nuevas oportunidades que se abren tanto en lo laboral como en lo emocional”.

En cuanto al Tigre, contó: “Se encamina a vivir días decisivos. El 2026 le exige dejar atrás etapas mentalmente desgastantes. Para este signo, el éxito no vendrá del esfuerzo desmedido, sino de la claridad mental y la toma de decisiones estratégicas. Administrar la energía será su misión principal para transformar la creatividad en logros concretos antes de que termine el mes”.

Para el Búfalo adelantó: «Encontrará un alivio largamente esperado. Es el momento propicio para soltar cargas innecesarias y ordenar el mundo interno. Este orden se traducirá en una estabilidad que fortalecerá los vínculos esenciales, permitiendo que el signo encare el resto del año con una sensación de equilibrio renovada”

Al Conejo aconsejó: “La premisa será la paciencia. Este cierre de ciclo está marcado por la armonía familiar y la sanación emocional. Aunque los resultados podrían no ser inmediatos, cada paso firme que dé el Conejo en estos días sentará las bases sólidas para un futuro de mayor paz y bienestar”. Y finalmente, para el Dragón: «Habrá una energía de empuje envidiable. Se presentan ante este signo decisiones trascendentales que pueden llevarlo a nuevas alturas. Sin embargo, la advertencia de Ludovica es clara: la ambición debe equilibrarse con el descanso”.