WhatsApp Facebook Twitter Messenger Copy Copied

DOLAR BLUE ▲ $ … DOLAR OFICIAL ▼ $ … DOLAR MEP ▼ $ … DOLAR CCL ▼ $ … DOLAR TARJETA ▼ $ … INFLACIÓN ▲ 4.2 %

La fábrica cerró tras más de 80 años y dejó a 920 empleados sin trabajo

La empresa FATE, líder en la fabricación de neumáticos en Argentina, anunció su cierre definitivo luego de 86 años de funcionamiento; su presidente, Javier Madanes Quintanilla, ya había anticipado que la gestión del presidente Javier Milei mostró, desde sus inicios, “menosprecio al capital nacional”.

El presidente de FATE señaló que el cierre de su empresa fue desencadenado por la crisis vinculada con la apertura de las importaciones al país y que derivó en una baja de producción, mientras que dejó a más de 920 empleados sin sus puestos de trabajo.

En declaraciones a la prensa en el año 2024, Madanes Quintanilla había manifestado que el ajuste propuesto por Milei era “el más duro de la historia“, sumado a la falta de apoyo a las empresas argentinas, y comparó el panorama económico con el mismo que hubo en 2001, aunque más profundo.

“Respeto mucho la inversión extranjera, pero es muy diferente la conversación con un CEO de una compañía multinacional instalada en la Argentina que con alguien que tiene una trayectoria de larga data en el país. A veces siento un cierto menosprecio al capital nacional. Es difícil que se pueda ser competitivo en un país donde el sector informal hoy está entre el 40% y el 50% de la economía”, aseguró en mayo de 2024 al canal La Fábrica del Podcast.

Asimismo, sostuvo que el plan económico llevado adelante por Luis Caputo, e impulsado por el Presidente de la Nación, afecta “gravemente” a las pymes y señaló que el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) debería promover inversiones “de manera equitativa”, contrariamente a lo que invoca. Paralelamente, cuestionó la “pasividad” de la Unión Industrial Argentina (UIA) y adjetivó a su dirigencia como “insignificante”.

Los números detrás del cierre de Fate: el aluvión importador de neumáticos que produjo perdidas millonarias

El año pasado, informó una crisis en el sector neumático, que influía 100% en su actividad, y advirtió que la industria “perdió un 30% del empleo” en el primer año de la presidencia de La Libertad Avanza (LLA) y provocó, por ende, una fuerte caída de la producción y el consumo.

En cuanto al control de capitales, Madanes Quintanilla vaticinó hace un año (en enero de 2025) que el cepo cambiario “durará por mucho tiempo” y expuso su preocupación por la brecha cambiaria, mientras que afirmó que Argentina no puede funcionar sin control de capitales en el corto plazo.

En una entrevista que realizó en Perfil, hace dos años, indicó que Argentina “no va a poder salir de un mecanismo de control de capitales” porque no están dadas las condiciones “de poder liberalizar absolutamente el movimiento internacional de capitales”.

“Creo que vamos a poder colaborar con nuestro granito de arena a que el resultado sea algo mejor si los que todavía tenemos un compromiso al 100% con el país corremos ese riesgo. No hago una crítica a aquellos que se fueron porque dejaron de tener interés de invertir en Argentina o a aquellos que lo hacen desde otro país, pero creo que el momento para todos es de renovar el compromiso de inversión en términos concretos. Eso es lo que el sector privado puede aportar. El resto es orden, y el orden tiene que venir de la política. El sector privado poco puede colaborar con esas reglas del juego”, concluyó por ese entonces Madanes Quintanilla.

Al finalizar esta nota, el responsable de FATE le aseguró no tener previsto realizar declaraciones a la prensa y sostuvo que, por el momento, sólo se manejarán con el comunicado emitido en el que ratifican que la decisión del cierre se debe a los “cambios en las condiciones de mercado”