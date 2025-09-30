Concordia se prepara para una velada única: “Revalorización del Histórico Piano del Odeón”

El próximo viernes 10 de octubre a las 21:30 horas, el Teatro Gran Odeón de Concordia será escenario de un concierto especial que busca rendir homenaje y poner en valor su histórico piano Steinway & Sons de media cola, una joya musical que forma parte del patrimonio cultural de la ciudad.

El espectáculo, titulado “Revalorización del Histórico Piano del Odeón”, contará con la participación de destacados pianistas: Daniel Ramírez, Esperanza Arigós, José Manuel Orge, Marcelo Coutinho y Pablo Kauffmann, quienes ofrecerán un repertorio variado de obras solistas de diferentes estilos.

La velada también tendrá el aporte de invitados de lujo, entre ellos Malvina Gutiérrez, Marcelo Salvador, Marcos Gowda, Candela Orge y Victoria Walls, quienes sumarán su talento a esta celebración musical.

En un momento especial del encuentro, la señora Teresita Miñones dedicará unas palabras al histórico instrumento, resaltando su valor artístico y cultural. La conducción estará a cargo de José Luis Almirón, quien presentará a los artistas y acompañará al público a lo largo del concierto.

Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse en la boletería del teatro (Peatonal, casi Buenos Aires) o a través del sitio web oficial: www.fundacionodeon.com.ar

Con esta propuesta, la Fundación Odeón junto a los artistas buscan no solo brindar una experiencia inolvidable, sino también mantener viva la memoria y el esplendor de un instrumento que ha marcado la historia musical de Concordia.