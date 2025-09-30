La provincia refuerza el sistema de salud con equipamiento, medicamentos y tecnología

El Gobierno de Entre Ríos, a través de una donación de la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), distribuyó 15 sillones odontológicos, 50 computadoras y medicamentos a hospitales, centros de atención primaria y municipios.

La donación consistió en sillones odontológicos completos, compuestos por consultorios dentales Capri Full F, taburetes Professional MTX en color verde oscuro y tapizados Soft PVC del mismo tono. Este equipamiento permitirá mejorar significativamente la calidad de atención en los servicios de odontología del sistema público de salud.

Los sillones fueron distribuidos en el departamento Paraná: dos al Hospital San Martín, uno al Hospital Materno Infantil San Roque y uno al Centro de Referencia Dr. Arturo Oñativia. También se enviaron unidades al Hospital Santa Rosa de Chajarí, al Hospital San José de Federación, al Centro de Atención Primaria Germán Rico de María Grande, al Hospital Santa Elena de Santa Elena, al Hospital Masvernat y al CAPS Martina Caminal de Concordia, al Hospital San Roque de Rosario del Tala, al Hospital San José de Diamante, al Hospital de Paranacito en Islas del Ibicuy, al Hospital J. J. Urquiza de Federal y al Hospital San Vicente de San Jaime de la Frontera.

Por otro lado, se distribuyeron 50 computadoras a diferentes efectores de salud de los departamentos Federación, Colón, Uruguay, Concordia y Paraná.

En paralelo, se realizó la entrega de medicamentos donados por la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) a municipios y centros de salud de Concordia y Villa del Rosario y Chajarí del departamento Federación. También recibieron insumos los hospitales San José de Federación, San Vicente de San Jaime de la Frontera y el Centro Regional de Referencia Dr. Ramón Carrillo de Concordia. Tambien recibieron medicamentos los centros de atención primaria de la salud ubicados en Colonia La Argentina, Colonia Alemana, San Ramón, San Pedro, Pucheta de Los Conquistadores, Mostafá Alul de Santa Ana y Bellotti de Colonia Ensanche Sauce, todos en el departamento Federación.

Entre los medicamentos entregados se incluyen antibióticos, analgésicos, antialérgicos, antifebriles, vitaminas, corticoides, anticonceptivos, preservativos, test de embarazo, fungicidas y tratamientos para patologías crónicas como la diabetes y la hipertensión.

Estas acciones se enmarcan en la política de fortalecimiento del sistema de salud pública que lleva adelante el Gobierno de Entre Ríos, con el objetivo de garantizar el acceso a servicios de calidad en todo el territorio provincial.