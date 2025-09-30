Asume nueva Directora del Centro de Salud María Auxiliadora de Yuquerí Chico

El municipio de Estancia Grande da la bienvenida a Lorena Tribulatti, quien asume la dirección del Centro Municipal de Salud María Auxiliadora con el desafío de continuar y ampliar la labor realizada, siempre en beneficio de los habitantes de Estancia Grande.

Al mismo tiempo Desde la Municipalidad se desea expresar un profundo agradecimiento a Sabrina Kippes, quien durante su gestión como Directora del Centro Municipal de Salud se destacó por su compromiso, esfuerzo y dedicación al cuidado de los vecinos. Su trabajo dejó una huella significativa en el fortalecimiento del servicio de salud local y en el acompañamiento permanente a la comunidad.

En esta nueva etapa, Sabrina Kippes continuará vinculada a la Municipalidad, desempeñando funciones administrativas donde sin dudas seguirá aportando su experiencia y capacidad.

Desde la gestión municipal se renueva el compromiso con una salud pública cercana, eficiente y humana.

