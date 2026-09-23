Comenzó la construcción de una calzada sumergible entre Concordia y Federación

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Esta semana inició la construcción de una calzada sumergible sobre Arroyo Gualeguaycito, entre los departamentos Concordia y Federación. Los trabajos son parte de las obras complementarias del grupo II de bacheo.

Dentro de las mejoras que se vienen realizando en distintas rutas entrerrianas, comenzaron los primeros movimientos de suelo para la construcción de una obra de arte que une la ruta provincial Nº 4 y la zona de las colonias La Paz y La Gloria, en el límite jurisdiccional de los departamentos Concordia y Federación.

La nueva calzada sumergible estará compuesta por nueve vanos de 2,50 metros de altura y 2 metros de ancho cada uno. Se construirán en hormigón armado la losa principal con guardarruedas, muros centrales y laterales, losa de fundación, losas de aproximación, plateas de escurrimiento, losas de protección de talud y muros de ala completos. Además se contempla la limpieza del cauce aguas arriba de dicho paso.

Cabe señalar, que dentro del grupo II de bacheo, se prevén otras obras complementarias como la reparación y protección en puente sobre Paso Duarte en el río Gualeguay (Federal); el reacondicionamiento y protección de cunetas en acceso zona norte y sur del acceso a Yeruá; la construcción de alcantarillas sobre el río Gualeguaychú en proximidades del acceso a la localidad de Arroyo Barú (departamento Colón); y la construcción de una calzada sumergible sobre arroyo San Miguel, entre la ruta nacional N° 130 y Colonia Suiza.