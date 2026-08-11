Caompartir la informacion

El terremoto en Colombia dejó, además de cientos de víctimas fatales, una gran cantidad de desaparecidos y cientos de heridos. Las cifras aumentan con cada reporte oficial.

Un terremoto de 7,4 de magnitud en la escala de Ritcher sacudió el oeste de Colombia el lunes y dejó al menos 224 muertos y más de 570 heridos en Colombia, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales),

El epicentro fue ubicado inicialmente a 4,86 grados de latitud norte y 76,19 grados de longitud oeste, a una profundidad de 93,7 kilómetros, según los datos difundidos. El movimiento telúrico afectó principalmente a las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali y Manizales.

Desesperación: un sanjuanino de 69 años es buscado tras el terremoto que golpeó a Colombia

Carlos Luis Cáceres está desaparecido en Colombia.

La familia de Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años radicado en Colombia, atraviesa horas de angustia luego de perder contacto con él tras el fuerte terremoto de 7,4 grados que sacudió al país este lunes.

Cáceres nació en Rivadavia y actualmente reside en Dosquebradas, en las inmediaciones de Pereira, una de las zonas alcanzadas por el movimiento sísmico. Desde el momento del terremoto, su hija Carla, quien permanece en San Juan, no logró volver a comunicarse con él.